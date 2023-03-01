Причиною повітряної тривоги стала активність російської авіації. Моніторингові групи повідомляли про запуски ракет у напрямку Сумщини.

Читайте також Невідомий об'єкт у небі над Київщиною: у Повітряних силах уточнили, що це було

Що відомо про вибухи у Кременчуцькому районі

О 19:13 місцеві жителі Полтавської області повідомили про звуки вибухів. Голова ОВА Дмитро Лунін тим часом заявив про загрозу ракетного удару.

Що саме стало причиною вибухів – невідомо. Офіційні представники влади поки не прокоментували ситуацію.

Вже о 19:24 в області оголосили про відбій тривоги.

В Україні – висока ймовірність ракетних ударів

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія вивела у Чорне море велику кількість кораблів, серед яких є ракетоносії. Через ворожі кораблі в морі в Україні підвищена загроза ракетних атак.

Гуменюк повідомила, що Росія вивела в Чорне море 15 кораблів, з яких 5 – це ракетоносії. Ці кораблі споряджені до 32 ракет типу "Калібр". Речниця ОК "Південь" підкреслила, що серед ракетоносіїв є підводні кораблі, пуск ракет з яких виявляти складно для сил протиповітряної оборони.

"Тому загроза вважається дуже високою. І така кількість ракетоносії давно не фіксувалася у Чорному морі. Вони не виводили відразу так багато", – сказала Гуменюк.

Вона заявила, що українські війська наразі спостерігають також активність ворожої авіації. За її словами, Росія вишукує нову тактику застосування ракетних ударів.

Остання атака Росії: що відомо