Причиной воздушной тревоги была активность российской авиации. Мониторинговые группы сообщали о запусках ракет в направлении Сумской области.

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Что известно о взрывах в Кременчугском районе

В 19:13 местные жители Полтавской области сообщили о звуках взрывов. Глава ОВА Дмитрий Лунин в это время заявил об угрозе ракетного удара.

Что именно стало причиной взрывов – неизвестно. Официальные представители властей пока не прокомментировали ситуацию.

Уже в 19:24 в области объявили об отбое тревоги.

В Украине – высокая вероятность ракетных ударов

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия вывела в Черное море большое количество кораблей, среди которых есть ракетоносители. Из-за вражеских кораблей в море в Украине повышенная угроза ракетных атак.

Гуменюк сообщила, что Россия вывела в Черное море 15 кораблей, из которых 5 – это ракетоносители. Эти корабли снаряжены до 32 ракет типа "Калибр". Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что среди ракетоносителей есть подводные корабли, пуск ракет с которых обнаруживать сложно для сил противовоздушной обороны.

"Поэтому угроза считается очень высокой. И такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Они не выводили сразу так много", – сказала Гуменюк.

Она заявила, что украинские войска наблюдают также активность вражеской авиации. По ее словам, Россия выискивает новую тактику применения ракетных ударов.

Последняя атака России: что известно