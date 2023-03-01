Причиной воздушной тревоги была активность российской авиации. Мониторинговые группы сообщали о запусках ракет в направлении Сумской области.
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Что известно о взрывах в Кременчугском районе
В 19:13 местные жители Полтавской области сообщили о звуках взрывов. Глава ОВА Дмитрий Лунин в это время заявил об угрозе ракетного удара.
Что именно стало причиной взрывов – неизвестно. Официальные представители властей пока не прокомментировали ситуацию.
Уже в 19:24 в области объявили об отбое тревоги.
В Украине – высокая вероятность ракетных ударов
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Россия вывела в Черное море большое количество кораблей, среди которых есть ракетоносители. Из-за вражеских кораблей в море в Украине повышенная угроза ракетных атак.
Гуменюк сообщила, что Россия вывела в Черное море 15 кораблей, из которых 5 – это ракетоносители. Эти корабли снаряжены до 32 ракет типа "Калибр". Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что среди ракетоносителей есть подводные корабли, пуск ракет с которых обнаруживать сложно для сил противовоздушной обороны.
"Поэтому угроза считается очень высокой. И такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Они не выводили сразу так много", – сказала Гуменюк.
Она заявила, что украинские войска наблюдают также активность вражеской авиации. По ее словам, Россия выискивает новую тактику применения ракетных ударов.
Последняя атака России: что известно
- В последние несколько дней Россия увеличила количество атак дронами-камикадзе. Так, ночью 27 февраля оккупанты выпустили по Украине 14 "Шахидов", из которых силам ПВО удалось сбить 11.
- К сожалению, три дрона-камикадзе россиян нанесли удар по Хмельницкому, в результате чего погибли двое спасателей. Отметим, что 9 "Шахидов" были сбиты вокруг Киева.
- Еще одна атака "Шахидами" произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. По данным Воздушных сил ВСУ, 4 "Шахида" были запущены и столько же сбиты.
- Оккупанты, вероятно, пытались атаковать Полтавскую область. Глава Полтавской военной администрации Дмитрий Лунин сообщал о сбитии "Шахидов". Сообщалось, что ПВО работала в Кременчуге, который Россия не раз атаковала ракетами.