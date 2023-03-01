Київська міська військова адміністрація інформує, що причиною повітряної тривоги в Києві був ворожий БпЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об'єкта вдалося здійснити після його ураження.

Дивіться також Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала

Тип безпілотника поки не встановили

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат теж повідомив, що в небі над Київщиною сили ППО виявили та знищили безпілотник, а не повітряну кулю, інформує Суспільне.

Тип безпілотника, який, ймовірно, збирав розвіддані, поки не встановили.

Росія атакує Україну безпілотниками: останні новини