Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що ворог знову запускав БпЛА з Північного напрямку.

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Силами та засобами повітряного командування Центр збито 4 з 4 запущених ворогом "Шахіди" Відпрацювали потужно, маємо стовідсотковий результат,

– наголосив Юрій Ігнат.

Ігнат також зауважив, що важко сказати, яка була ціль ворога. Водночас уточнив, що попри те, що вночі було поширено інформацію про 5 безпілотників, все ж мова про 4 ворожі дрони.

Ворог випустив 4 "Шахіда", усі було збито

У Повітряних силах згодом також прозвітували про відмінну роботу у себе на офіційних сторінках.

"Усі чотири дрони-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Уночі з 28 лютого на 1 березня в Україні в низці областей близько опівночі оголошувалася повітряна тривога. У соцмережах повідомлялося про роботу ППО на Полтавщині.