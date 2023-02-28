Ввечері 28 лютого Росія випустила по Україні "Шахіди" з північного напрямку. Зокрема росіяни активно атакували Кременчук.
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Що відомо про атаку "шахідами" 28 лютого
Росія тримає винищувачі у бойовій готовності
Також моніторингова група повідомила, що ввечері 28 лютого Росія тримає у бойовій готовності 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс ВПС. Вони споряджені 18-ма ракетами.
Ворожі літаки перебувають на аеродромі Олен'я, що у Мурманську.