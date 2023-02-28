Ввечері 28 лютого Росія випустила по Україні "Шахіди" з північного напрямку. Зокрема росіяни активно атакували Кременчук.

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Що відомо про атаку "шахідами" 28 лютого

22:12 Моніторингова група повідомила, що з Північного напрямку до України рухаються БпЛА типу "Шахід".

22:16 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській та Чернігівській областях.

22:17 Повітряну тривогу оголосили в Сумській області.

22:51 Повітряні цілі помітили у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

23:16 Моніторингова група повідомила, що БпЛА рухаються у напрямку Кременчука у Полтавській області.

23:20 Повітряну тривогу оголосили у Харківській області. В регіон також залетів "Шахід".

23:30 Тривогу оголосили в Кіровоградській області.

23:34 У Кременчуці пролунали вибухи.

23:41 У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.

23:41 Мешканців Кременчука закликали не покидати укриття. Зафіксовано ще 1 об'єкт у бік міста. Мер Віталій Малецький закликав людей не зберігати спокій та очікувати на офіційну інформацію від ОВА.

23:41 Над Києвом з'явилась авіація. Людей закликали не хвилюватися – це наші сили.

23:46 У Кременчуці пролунав повторний вибух.

23:50 Повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області.

23:58 Над Кременчуком зафіксували 2 повітряних об'єкти, 1 рухається в бік Борисполя.

00:00 У Кременчуці пролунали повторні вибухи. Наразі немає інформації про те, це приліт чи ППО.

00:01 Пролунали вибухи в Очакові. Росіяни обстрілюють місто з РСЗВ.

00:11 У Кременчуці знову пролунав вибух.

00:11 Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що звуки вибухів, які чують жителі області – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.

00:28 У Київській області зафіксували ворожий повітряний об'єкт. Людей закликали перебувати в укриттях та безпечних місцях до відбою й попросили дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати та не викладати в мережу роботу військових.

00:30 У Херсоні пролунали вибухи.

Росія тримає винищувачі у бойовій готовності

Також моніторингова група повідомила, що ввечері 28 лютого Росія тримає у бойовій готовності 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95мс ВПС. Вони споряджені 18-ма ракетами.

Ворожі літаки перебувають на аеродромі Олен'я, що у Мурманську.