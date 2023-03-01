Вечером 28 февраля Россия выпустила по Украине "Шахиды" из северного направления. Прежде всего россияне активно атаковали Кременчуг.

Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила

Что известно об атаке "Шахидами" 28 февраля

Эта тревога была действительно тревожной и сложной! Спасибо силам ПВО. Но прошу всех внимательно следить за сигналами воздушных тревог и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Потому что враги не спят,
– сказал мэр Кременчуга.

Россия держит истребители в боевой готовности

Также мониторинговая группа сообщила, что вечером 28 февраля Россия держит в боевой готовности 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС. Они оснащены 18 ракетами.

Вражеские самолеты находятся на аэродроме Оленья в Мурманске.