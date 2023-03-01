Вечером 28 февраля Россия выпустила по Украине "Шахиды" из северного направления. Прежде всего россияне активно атаковали Кременчуг. Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила Что известно об атаке "Шахидами" 28 февраля 22:12 Мониторинговая группа сообщила, что с Северного направления в Украину двигаются БпЛА типа " Шахид ". 22:16 Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Черниговской областях. 22:17 Воздушную тревогу объявили в Сумской области. 22:51 Воздушные цели были замечены в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. 23:16 Мониторинговая группа сообщила, что БПЛА двигаются в направлении Кременчуга в Полтавской области. 23:20 Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области. В регион также залетел "Шахид". 23:30 Тревогу объявили в Кировоградской области. 23:34 В Кременчуге раздались взрывы. 23:41 В Черкасской области объявили воздушную тревогу. 23:41 Жителей Кременчуга призвали не покидать укрытие. Зафиксирован еще один объект в сторону города. Мэр Виталий Малецкий призвал людей не сохранять спокойствие и ожидать официальной информации от ОВА. 23:41 Над Киевом появилась авиация. Людей призывали не беспокоиться – это наши силы. 23:46 В Кременчуге раздался повторный взрыв. 23:50 Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. 23:58 Над Кременчугом зафиксировали 2 воздушных объекта, 1 движется в сторону Борисполя. 00:00 В Кременчуге произошли повторные взрывы. Пока нет информации о том, это прилет или ПВО. 00:01 Раздались взрывы в Очакове. Россияне обстреливают город из РСЗО. 00:11 В Кременчуге снова раздался взрыв. 00:11 Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что звуки взрывов, которые слышат жители области - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА. 00:28 В Киевской области зафиксировали вражеский воздушный объект. Людей призвали находиться в укрытиях и безопасных местах к отбою и попросили соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не выкладывать в сеть работу военных. 00:30 В Херсоне раздались взрывы. 00:37 В Сумской, Киевской и Полтавской областях зафиксировано по одной воздушной цели. 00:38 В Харьковской области объявили об отбое тревоги. 00:43 Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что по предварительной информации в области сбили до 5 вражеских БПЛА, информация еще уточняется. 0:45 Вражеский беспилотник зафиксировали к северу от Киева. 00:55 В Полтавской области объявили об отбое тревоги. 00:56 В Сумской области объявили об отбое, однако воздушная тревога раздалась в Донецкой области. 00:57 Во временно оккупированном Крыму раздались загадочные взрывы. 01:14 В Донецкой области объявили отбой. 01:24 В Киеве и области объявили об отбое – небо чистое. Между тем, в Днепропетровской области до сих пор существует угроза артиллерийских обстрелов. Эта тревога была действительно тревожной и сложной! Спасибо силам ПВО. Но прошу всех внимательно следить за сигналами воздушных тревог и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Потому что враги не спят, – сказал мэр Кременчуга. Россия держит истребители в боевой готовности
Также мониторинговая группа сообщила, что вечером 28 февраля Россия держит в боевой готовности 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС. Они оснащены 18 ракетами.
Вражеские самолеты находятся на аэродроме Оленья в Мурманске.