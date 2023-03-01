Вечером 28 февраля Россия выпустила по Украине "Шахиды" из северного направления. Прежде всего россияне активно атаковали Кременчуг.

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Что известно об атаке "Шахидами" 28 февраля

22:12 Мониторинговая группа сообщила, что с Северного направления в Украину двигаются БпЛА типа " Шахид ".

22:16 Воздушная тревога была объявлена ​​в Полтавской и Черниговской областях.

22:17 Воздушную тревогу объявили в Сумской области.

22:51 Воздушные цели были замечены в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

23:16 Мониторинговая группа сообщила, что БПЛА двигаются в направлении Кременчуга в Полтавской области.

23:20 Воздушная тревога была объявлена ​​в Харьковской области. В регион также залетел "Шахид".

23:30 Тревогу объявили в Кировоградской области.

23:34 В Кременчуге раздались взрывы.

23:41 В Черкасской области объявили воздушную тревогу.

23:41 Жителей Кременчуга призвали не покидать укрытие. Зафиксирован еще один объект в сторону города. Мэр Виталий Малецкий призвал людей не сохранять спокойствие и ожидать официальной информации от ОВА.

23:41 Над Киевом появилась авиация. Людей призывали не беспокоиться – это наши силы.

23:46 В Кременчуге раздался повторный взрыв.

23:50 Воздушная тревога была объявлена ​​в Киеве и Киевской области.

23:58 Над Кременчугом зафиксировали 2 воздушных объекта, 1 движется в сторону Борисполя.

00:00 В Кременчуге произошли повторные взрывы. Пока нет информации о том, это прилет или ПВО.

00:01 Раздались взрывы в Очакове. Россияне обстреливают город из РСЗО.

00:11 В Кременчуге снова раздался взрыв.

00:11 Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что звуки взрывов, которые слышат жители области - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА.

00:28 В Киевской области зафиксировали вражеский воздушный объект. Людей призвали находиться в укрытиях и безопасных местах к отбою и попросили соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не выкладывать в сеть работу военных.

00:30 В Херсоне раздались взрывы.

00:37 В Сумской, Киевской и Полтавской областях зафиксировано по одной воздушной цели.

00:38 В Харьковской области объявили об отбое тревоги.

00:43 Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что по предварительной информации в области сбили до 5 вражеских БПЛА, информация еще уточняется.

0:45 Вражеский беспилотник зафиксировали к северу от Киева.

00:55 В Полтавской области объявили об отбое тревоги.

00:56 В Сумской области объявили об отбое, однако воздушная тревога раздалась в Донецкой области.

00:57 Во временно оккупированном Крыму раздались загадочные взрывы.

01:14 В Донецкой области объявили отбой.

01:24 В Киеве и области объявили об отбое – небо чистое. Между тем, в Днепропетровской области до сих пор существует угроза артиллерийских обстрелов.

Эта тревога была действительно тревожной и сложной! Спасибо силам ПВО. Но прошу всех внимательно следить за сигналами воздушных тревог и находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Потому что враги не спят,

– сказал мэр Кременчуга.

Россия держит истребители в боевой готовности

Также мониторинговая группа сообщила, что вечером 28 февраля Россия держит в боевой готовности 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС. Они оснащены 18 ракетами.

Вражеские самолеты находятся на аэродроме Оленья в Мурманске.