Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Силами и средствами воздушного командования Центр сбито все четыре запущенных врагом беспилотника. Отработали мощно, имеем стопроцентный результат,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Игнат также заметил, что трудно сказать, какова была цель врага. В то же время уточнил, что несмотря на то, что ночью была распространена информация о 5 беспилотниках, все же речь идет о 4 вражеских дронах.
Враг выпустил 4 "Шахида", все были сбиты
В Воздушных силах впоследствии также отчитались об отличной работе у себя на официальных страницах.
"Все четыре дрона-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Украине в ряде областей около полуночи объявлялась воздушная тревога. В соцсетях сообщалось о работе ПВО в Полтавской области.