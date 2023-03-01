Місцевих мешканців просили перебувати в укриттях. У столиці та області могла працювати наша ППО.
До теми У Києві та кількох областях була сирена через невідомий об'єкт
У Києві та області помітили повітряний об'єкт
Як стало відомо, у небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим була можлива робота сил та засобів ППО.
Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!
– закликали в Київській ОВА.
У моніторингових групах повідомляли, що тривога на Київщині лунала через невстановлений повітряний об'єкт – кулю або БпЛА.
Начальник КМВА Сергій Попко підтвердив, що у повітряному просторі біля Києва було виявлено повітряний об'єкт.
"Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" – заявив Попко.
Вже о 12:10 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. В області сирена закінчилась о 12:43.
Окупанти б'ють по Україні: останні атаки ворога
- 1 березня Росія вивела у Чорне море велику кількість кораблів, серед яких є ракетоносії. Через ворожі кораблі в морі в Україні підвищена загроза ракетних атак.
- Нагадаємо, що вночі 27 лютого окупанти випустили по Україні 14 "Шахідів", 11 з яких силам ППО вдалося збити.
- Дрони завдали удару по Хмельницькому, внаслідок чого загинуло двоє рятувальників. До речі, 9 "Шахідів" були збиті навколо Києва.
- Ще одна атака "Шахідами" відбулася у ніч з 28 лютого на 1 березня. За даними Повітряних сил ЗСУ, 4 "Шахіди" було запущено і стільки ж збито.
- Голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін повідомляв про збиття "Шахідів". Так, ППО працювала у Кременчуці, який Росія неодноразово атакувала ракетами.