Внаслідок атаки ворога під завалами будівлі опинились люди. Станом на 7 ранку 2 березня рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу росіян, інформує 24 Канал.

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Що відомо про удар по Запоріжжю

Вибух у Запоріжжі пролунав орієнтовно о 1:38 2 березня. Орієнтовно о 2:10 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок.

Росіяни вдарили по мирних людях в Запоріжжі / Фото Олександра Старуха

Наслідки атаки росіян у Запоріжжі: дивіться відео

Згодом він уточнив, що окупанти практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Станом на 4:25 під завалами перебували люди.

За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким,

– повідомив секретар міської ради.

Додав, що відповідні служби працюють. На місці розгорнули пункт допомоги ДСНС, поліції, міськради та соцзахисту. Комунальні автобуси евакуйовують постраждалих людей. Про наслідки він пообіцяв повідомити згодом.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото поліції, ДСНС, Куртєва, телеграм-каналів

Наслідки прильоту в Запоріжжі: дивіться відео

Яка ситуація на місці трагедії

Станом на 7 ранку рятувальники повідомили, що проводять аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої частини багатоповерхового будинку. Щодо людей попередньо відомо, що:

врятували 11 осіб, серед яких – вагітна жінка;

евакуювали 20 мешканців, з них 3 – госпіталізували з травмами;

з-під завалів витягнули 2 загиблих людей.

Рятувальники продовжують працювати на місці інциденту: дивіться відео

На місці трагедії чергують дві швидкі, поліція охороняє ділянку. За даними ДСНС, волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули на місці пересувний намет. Там небайдужі запоріжці надають мешканцям та рятувальникам воду, гарячі напої та їжу.

Окупанти пошкодили й сусідній житловий будинок: дивіться відео

У поліції розповіли, що внаслідок удару по п'ятиповерхівці зруйновано понад 10 квартир з 2-го до 5-го поверху. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки.

На місці трагедії працюють правоохоронці та працівники СБУ, які документують наслідки воєнного злочину окупантів, проводять огляд місцевості, збирають речові докази військової агресії росіян. Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як виглядає пошкоджений будинок в Запоріжжі

Як виглядає будинок після влучання ракети С-300: дивіться відео

Зверніть увагу! Увечері 1 березня у Кременчуцькому районі Полтавської області пролунали вибухи. Вороги влучили в критичну та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали. Детальніше про атаку – читайте тут.