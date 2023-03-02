Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Багатоповерховий будинок унаслідок атаки зазнав руйнувань.

Зверніть увагу У Сумах чули звуки вибухів без повітряної тривоги: в ОВА пояснили, що це було

Наслідки ворожої атаки

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок,

– повідомив Куртєв.

Деталі ракетної атаки зараз уточнюють. Інформації про постраждалих станом на 2:20 немає. На місці працюють усі відповідні служби.

На фото, які з'являються у мережі, видно, що частина під'їзду будинку просто зруйнована. Ворожа ракета зруйнувала 3 поверхи будинку.



Російська ракета влучила в житловий будинок / Фото з соцмереж

Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Перший вибух у Запоріжжі пролунав близько 1:32, одразу після чого оголосили повітряну тривогу. Під час тривоги також лунали вибухи.

Наслідки прильоту в одній із квартир: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика, 18+)



Наслідки удару по Запоріжжю / Фото з соцмереж

Важливо! Майже щодня Запоріжжя потерпає від ракетних обстрілів росіян. Прифронтове місто часто перебуває під обстрілом з С-300. Здебільшого ціллю ворога стає цивільна інфраструктура – росіяни тероризують мешканців міста. Росія – країна-терорист.

Росіяни обстріляли Сумщину та Полтавщину

Ввечері 1 березня Росія завдала ракетного удару по Кременчуцькому районі Полтавщини. Ймовірно, ворог використав гіперзвукові ракети. За даними ОВА, унаслідок обстрілу пошкоджені цивільна та критична інфраструктури.

У Сумах під час тривоги чули вибухи, однак, як з'ясувалося, це була робота ППО. Водночас згодом після відбою у місті чули звуки вибухів, а сирени не вмикали. згодом в ОВА пояснили, що у Сумах вибуху не було. Мешканці міста могли чути відлуння роботи ворожої важкої артилерії, яка обстрілювала прикордонні населені пункти. Унаслідок атаки пошкоджені лінії електропередач, через що у деяких населених пунктах є перебої зі світлом. На щастя, постраждалих немає.