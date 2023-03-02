Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Многоэтажный дом в результате атаки потерпел разрушения.

Обратите внимание В Сумах слышали звуки взрывов без воздушной тревоги: в ОВА объяснили, что это было

Последствия вражеской атаки

По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом,

– сообщил Куртев.

Детали ракетной атаки сейчас уточняются. Информации о пострадавших на 2:20 нет.

На появляющихся в сети фото видно, что часть подъезда дома просто разрушена. Вражеская ракета разрушила 3 этажа дома.



Российская ракета попала в жилой дом / Фото из соцсетей

Россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Первый взрыв в Запорожье прогремел около 1:32, сразу после чего объявили воздушную тревогу. Во время тревоги также раздавались взрывы.

Последствия прилета в одной из квартир: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)



Последствия удара по Запорожью / Фото из соцсетей



​Последствия удара по Запорожью / Суспільне

Важно! Практически каждый день Запорожье страдает от ракетных обстрелов россиян. Прифронтовый город часто находится под обстрелом из С-300. В большинстве своем целью врага становится гражданская инфраструктура – россияне терроризируют жителей города. Россия – страна-террорист.

Россияне обстреляли Сумщину и Полтавщину

Вечером 1 марта Россия нанесла ракетный удар по Кременчугскому району Полтавщины. Вероятно, враг использовал гиперзвуковые ракеты. По данным ОВА, в результате обстрела повреждены гражданская и критическая инфраструктуры.

В Сумах во время тревоги слышали взрывы, однако, как выяснилось, это была работа ПВО. В то же время после отбоя в городе слышали звуки взрывов, а сирены не включали. Впоследствии в ОВА объяснили, что в Сумах взрыва не было. Жители города могли слышать эхо работы вражеской тяжелой артиллерии, которая обстреливала приграничные населенные пункты. В результате атаки повреждены линии электропередач, из-за чего в некоторых населенных пунктах есть перебои со светом. К счастью, пострадавших нет.