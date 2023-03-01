Это произошло вечером 1 марта. В течение дня враг атаковал пять территориальных общин Сумской области.

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Что известно о взрывах в Сумах

Журналисты сообщили, что ориентировочно в 21:20 1 марта в городе прогремели взрывы.

В Сумах слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Следует заметить, что по состоянию на 21:20 в области не было воздушной тревоги. В последний раз сирены в области звучали в 18:57. Отбой объявили в 19:25 1 марта.

Однако в Сумской ОВ опровергли взрыв в областном центре. Там пояснили, что слышавшие в городе звуки – это эхо вражеской тяжелой артиллерии, которой обстреливают пограничные территории области.

В последнее время россияне систематически обстреливают приграничья. А через погодные условия и ночное время суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов,

– отметили в ОВА.

Враг снова атаковал Сумщину

В Сумской областной военной администрации заявили, что в течение дня 1 марта россияне атаковали 5 территориальных общин области:

Новослободскую;

Краснопольскую;

Эсманскую;

Шалыгинскую;

Белопольскую.

Украинская сторона зафиксировала 31 вражеский прилет.

Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19:00 (1 марта – 24 Канал), работала ПВО,

– сообщили в Сумской ОВА.

В ведомстве рассказали, какая была ситуация в каждой из общин. В частности, в:

Краснопольской общине – с 09:50 враг бил из минометов. На территорию общины сбросил 10 мин;

Новослободской – в 14:25 было 3 прилета. Предварительно – из ствольной артиллерии калибра 152 миллиметров;

Шалыгинской – в 15:00 с территории России было 8 прилетов. Вероятно – из миномета калибра 120 миллиметров;

Эсманьской – в 15:00 было 6 взрывов. Предварительно – из миномета калибра 120 миллиметров;

Белопольской – ориентировочно в 16:00 – был минометный обстрел. Всего – 4 прилета.