Це трапилось ввечері 1 березня. Протягом дня ворог атакував п'ять територіальних громад Сумської області.
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Що відомо про вибухи в Сумах
Журналісти повідомили, що орієнтовно о 21:20 1 березня у місті пролунали вибухи.
У Сумах чути звуки вибухів,
– мовиться в повідомленні.
Варто зауважити, що станом на 21:20 в області не було повітряної тривоги. Востаннє сирени в області лунали о 18:57. Відбій оголосили о 19:25 1 березня.
Ворог знову атакував Сумщину
У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що протягом дня 1 березня росіяни атакували 5 територіальних громад області:
- Новослобідську;
- Краснопільську;
- Есманську;
- Шалигинську;
- Білопільську.
Українська сторона зафіксувала 31 ворожий приліт.
Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19:00 (1 березня – 24 Канал), працювала ППО,
– повідомили в Сумській ОВА.
У відомстві розповіли, яка була ситуація у кожній з громад. Зокрема, у:
- Краснопільській громаді – з 09:50 ворог бив з мінометів. На територію громади скинув 10 мін;
- Новослобідській – о 14:25 було 3 прильоти. Попередньо – зі ствольної артилерії калібру 152 міліметрів;
- Шалигинській – о 15:00 з території Росії було 8 прильотів. Ймовірно – з міномета калібру 120 міліметрів;
- Есманьській – о 15:00 було 6 вибухів. Попередньо – з міномета калібру 120 міліметрів.;
- Білопільській – орієнтовно о 16:00 – був мінометний обстріл. Всього – 4 прильоти.