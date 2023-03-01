Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вибухи трапилися близько 13:00.
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У Мелітополі та Пологах – "бавовна"
Федоров пожартував, що пам'ять в окупантів Мелітополя коротка, як в окунів.
Майже щомісяця раш*сти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу раш*стів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні,
– зауважив мер.
У Мелітополі лунали вибухи / Фото Івана Федорова
Окупанти вкотре "невдало покурили" на аеродромі близько 13:00.
"Через пів години над місцем паління здійнявся чорний дим. Чекаємо, коли почнуть вивозити ліквідоване", – додав міський голова.
Через кілька хвилин він повідомив, що "бавовна" сталася і в Пологах.
"У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області раш*сти теж не слабо палять. Напевно, змагаються з мелітопольськими", – написав Федоров.
У Пологах теж було гучно / Фото Івана Федорова
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Що відбувається в Мелітополі: останні новини
- У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада змушувала школярів писати листи російським солдатам. Таку акцію готували до 23 лютого.
- Окрім цього, через місто проїхали 43 автобуси з вагнерівцями. Частина з них вже не повернеться живою до Росії.
- Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" зазнала великих втрат від початку повномасштабного вторгнення. Вбитими та пораненими з 24 лютого 2022 нараховують понад 30 тисяч бійців. Про це розповів речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
- Також у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники чіпляються до дівчат-підлітків та молодих жінок. Через це місцевим мешканцям доводиться виїжджати з міста.