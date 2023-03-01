Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вибухи трапилися близько 13:00.

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У Мелітополі та Пологах – "бавовна"

Федоров пожартував, що пам'ять в окупантів Мелітополя коротка, як в окунів.

Майже щомісяця раш*сти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі – вибухонебезпечно. За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу раш*стів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні,

– зауважив мер.



У Мелітополі лунали вибухи / Фото Івана Федорова

Окупанти вкотре "невдало покурили" на аеродромі близько 13:00.

"Через пів години над місцем паління здійнявся чорний дим. Чекаємо, коли почнуть вивозити ліквідоване", – додав міський голова.

Через кілька хвилин він повідомив, що "бавовна" сталася і в Пологах.

"У тимчасово окупованих Пологах Запорізької області раш*сти теж не слабо палять. Напевно, змагаються з мелітопольськими", – написав Федоров.



У Пологах теж було гучно / Фото Івана Федорова

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