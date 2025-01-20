Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление на Capital One Arena во время выступления на митинге перед своей инаугурацией. Он заявил, что это будет большой шаг к прозрачности правительства.

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Трамп обещает публикацию документов об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга

Это решение вызвало интерес как среди сторонников, так и среди критиков Трампа, поскольку документы об этих исторических событиях были на протяжении десятилетий под грифом "секретно".

Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга,

– подчеркнул Трамп во время выступления.

Это обещание Трампа стало одним из акцентов его предвыборной кампании и теперь, когда он уже избран, планируется, что эти документы будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Рассекречивание этих файлов может изменить понимание тех событий, ведь много лет существовало множество теорий и спекуляций относительно истинных причин и обстоятельств гибели двух великих фигур американской истории.

Трамп не отметил, когда именно будут опубликованы материалы, но подчеркнул, что после его инаугурации команда правительства будет активно работать над их раскрытием.