Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Україна готова швидко та максимально прозоро працювати над завершенням війни.

Але на жаль, вже зараз, прямо сьогодні, у день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та, фактично, обманути і наших посередників, і весь світ,

– заявив президент.

Український гарант наголосив, що є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом. Зеленський вказав, що кожен може побачити, що там зазначено.

"Є те, про що знову бреше Кремль. Нібито тиша у Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше", – зазначив він.