Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що кожна зі сторін зараз намагається отримати вигідні позиції. Всі домовленості, які проговорили, ще потрібно буде допрацювати.

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Справжня боротьба тільки починається

Політолог наголосив, що поки що невідомо, якою буде фінальна угода, що буде базуватись на домовленостях в результаті переговорів в Ер-Ріяді.

Наразі битва йде за дві речі: хто не стане цапом-відбувайлом через те, що США не вдалось досягнути миру і яка зі сторін посилиться від переговорного процесу.

Росія за допомогою процесу намагається зняти з себе санкції та виграти час, зробити для себе кращі позиції для відновлення бойових дій. Україна ж намагається не погіршити для себе ситуацію з підтримкою США та посилити коаліцію рішучих в Європі,

– сказав він.

Зараз результати переговорів в Ер-Ріяді є проміжковими, вони повідомляють лише про процес. Для України це є добре, адже не вся конфігурація влаштовує нашу країну.

Щодо припинення ударів по енергетиці – сторони домовились про розробку механізму, тобто діалог буде продовжуватись.

Щодо безпеки судноплавства в Чорному морі – сторони погодилися на припинення бойових дій там. Україна вважатиме порушенням домовленості переміщення російських військових суден за межі Східної частини Чорного моря. Це питання, на думку Саакяна, також ще не закрите.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що ці домовленості можуть набути чинності після офіційної заяви з боку США. Крім Чорного моря та енергетичного перемир'я, на переговорах обговорювались моніторинг за участі США та третіх сторін, зобовʼязання рухатись до безумовного припинення вогню. США також погодились допомагати Україні із поверненням дітей, цивільних заручників та обміном полонених.