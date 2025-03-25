Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что каждая из сторон сейчас пытается получить выгодные позиции. Все договоренности, которые проговорили, еще нужно будет доработать.

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Настоящая борьба только начинается

Политолог отметил, что пока неизвестно, каким будет финальное соглашение, что будет базироваться на договоренностях в результате переговоров в Эр-Рияде.

Сейчас битва идет за две вещи: кто не станет козлом отпущения из-за того, что США не удалось достичь мира и какая из сторон усилится от переговорного процесса.

Россия с помощью процесса пытается снять с себя санкции и выиграть время, сделать для себя лучшие позиции для возобновления боевых действий. Украина же пытается не ухудшить для себя ситуацию с поддержкой США и усилить коалицию решительных в Европе,

– сказал он.

Сейчас результаты переговоров в Эр-Рияде являются промежуточными, они сообщают только о процессе. Для Украины это хорошо, ведь не вся конфигурация устраивает нашу страну.

Относительно прекращения ударов по энергетике – стороны договорились о разработке механизма, то есть диалог будет продолжаться.

Относительно безопасности судоходства в Черном море – стороны согласились на прекращение боевых действий там. Украина будет считать нарушением договоренности перемещение российских военных судов за пределы Восточной части Черного моря. Этот вопрос, по мнению Саакяна, также еще не закрыт.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что эти договоренности могут вступить в силу после официального заявления со стороны США. Кроме Черного моря и энергетического перемирия, на переговорах обсуждались мониторинг с участием США и третьих сторон, обязательства двигаться к безусловному прекращению огня. США также согласились помогать Украине с возвращением детей, гражданских заложников и обменом пленных.