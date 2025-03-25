Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции 25 марта.

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Украина передала перечень объектов, которые Россия не может атаковать

Зеленский рассказал, что в договоренности о запрета ударов по инфраструктуре, входят абсолютно все объекты, связанные с энергетикой.

Мы передали, какие объекты, мы считаем, не могут быть атакованы. По морю мы говорим о том, что это тишина на море и это свободное судоходство. Мы не говорим о военных целях, мы говорим судоходство грузовое такое, которое у нас идет, оно должно идти. Свободное судоходство гражданских судов. Оно не так очень сильно расписано в этой декларации. То есть это же скажем так первые шаги. Посмотрим, как это будет работать,

– отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что тишина на море и свободное судоходство говорит о том, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов.

"Уточнения по этим договоренностям еще будет очень много", – заметил Зеленский.