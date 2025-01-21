Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Про що говорили Владімір Путін і Сі Цзіньпін під час зустрічі

Як зазначив російський президент, спільна робота Москви та Пекіна має важливу стабілізаційну роль у міжнародних справах.

Путін додав, що Китай вже є надійним партнером Росії. Ці дві країни разом співпрацюють у різних міжнародних організаціях та об'єднаннях. Вони також виступають за побудову "справедливого багатополярного порядку та працюють в інтересах безпеки на євразійському просторі та у всьому світі".

Лідери Росії та Китаю спілкувалися в онлайн-форматі: дивіться відео

Китайське видання Xinhua також повідомило про зустріч диктаторів у режимі онлайн. Про що вони говорили та які заяви робив Сі Цзіньпін – невідомо.

Варто зазначити! Владімір Путін і Сі Цзіньпін постійно спілкувалися протягом повномасштабного вторгнення в Україну. Вони також особисто зустрічалися і працюють спільно на рівні делегацій.

Нагадаємо, під час привітання до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Росією і Китаєм Сі Цзіньпін запевнив Путіна у готовності надалі бути партнером і зміцнювати всебічну співпрацю з Москвою, сприяючи глобальній стабільності.