Про це китайський лідер сказав під час привітання до 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

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Китай та Росія посилюють партнерство

Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті,

– написав китайський лідер.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай і Росія є важливими світовими державами, що розвиваються, рівень політичної взаємної довіри між ними продовжує зростати, а їхня практична співпраця приносить значні результати.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що президент Росії Володимир Путін охарактеризував поточні відносини між Росією і Китаєм як такі, що "досягли безпрецедентного рівня за всю історію".

За його словами, Москва та Пекін активно взаємодіють у різних сферах, а також ефективно співпрацюють на міжнародній та регіональній арені. Путін висловив упевненість у тому, що всебічне стратегічне партнерство між Росією та Китаєм продовжуватиме зміцнюватися, сприяючи безпеці та стабільності в Євразії та в усьому світі.