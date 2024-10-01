Про це 24 Каналу розповів політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що Китай перебуває у відчаї, тому і зважився на такі кроки. Також КНР разом з Бразилією намагається створити платформу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні.

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Поки США зайняті виборами

Пекін активізував співпрацю з Росією, тому що намагається скористатися ситуацією, яка склалась в Сполучених Штатах.

Китай вважає, що зараз може "влізти" у війну в Україні ще більше, тому що США відволіклись на президентські вибори, і в нього є можливість зблизитись з Росією,

– припустив політичний діяч зі США.

Одна з причини, на його думку, чому Китай знахабнів, – його відчай, адже він втрачає бізнес в США, американські заводи. Сполученні Штати вирішили, що краще виробництво тримати у себе, тому що через це виборці задоволені і країна отримує надійний продукт, а інженерні конструкції крадуть менше.

Тому Китай був змушений, за словами Рашкіна, ще більше допомагати Росії, яка використовує китайські ресурси, а КНР прибирає її до рук як сировинний придаток.

Все це свідчить про те, що домовлятися з Путіним безглуздо. Треба говорити з Пекіном, тому що коли в Росії студенти вчать китайську мову, зрозуміло, що вона надалі буде орієнтована на свого сусіда,

– пояснив він.

Така поведінка Китаю не покращить його відносини з США. Він має вибір, проте вирішив, що зараз краще допомагати Росії, і напевно, Пекін не буде визнавати це.

Водночас ми живемо у світі, який для США нібито закінчується 5 листопада або 20 січня (дати проведення президентських виборів та, відповідно, інавгурації новообраного президента – 24 Канал). Проте після цього почнеться наступна глава, будуть наступні виклики і потрібні будуть наступні рішення. Разом з тим Китай залишиться на "сцені",

– наголосив Юрій Рашкін.

Зверніть увагу! Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван І через те, що Пекін підтримує Москву у виробництві озброєння. Він підкреслив, що приблизно 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, вона отримує з Китаю та Гонконгу. Завдяки цьому росіяни мають можливість виробляти ракети, реактивні снаряди, бронетехніку та боєприпаси, які допомагають їм продовжувати війну в Україні. Водночас Китай говорить про мирне розв'язання війни, однак ці заяви, на думку Блінкена, "не мають сенсу".