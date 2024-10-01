Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Китай находится в отчаянии, поэтому и решился на такие шаги. Также КНР вместе с Бразилией пытается создать платформу "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине.

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Пока США заняты выборами

Пекин активизировал сотрудничество с Россией, потому что пытается воспользоваться ситуацией, которая сложилась в Соединенных Штатах.

Китай считает, что сейчас может "влезть" в войну в Украине еще больше, потому что США отвлеклись на президентские выборы, и у него есть возможность сблизиться с Россией,

– предположил политический деятель из США.

Одна из причин, по его мнению, почему Китай обнаглел, – его отчаяние, ведь он теряет бизнес в США, американские заводы. Соединенные Штаты решили, что лучше производство держать у себя, потому что из-за этого избиратели довольны и страна получает надежный продукт, а инженерные конструкции воруют меньше.

Поэтому Китай был вынужден, по словам Рашкина, еще больше помогать России, которая использует китайские ресурсы, а КНР прибирает ее к рукам как сырьевой придаток.

Все это свидетельствует о том, что договариваться с Путиным бессмысленно. Надо говорить с Пекином, потому что когда в России студенты учат китайский язык, понятно, что она в дальнейшем будет ориентирована на своего соседа,

– объяснил он.

Такое поведение Китая не улучшит его отношения с США. Он имеет выбор, однако решил, что сейчас лучше помогать России, и наверняка, Пекин не будет признавать это.

В то же время мы живем в мире, который для США якобы заканчивается 5 ноября или 20 января (даты проведения президентских выборов и, соответственно, инаугурации новоизбранного президента – 24 Канал). Однако после этого начнется следующая глава, будут следующие вызовы и нужны будут следующие решения. Вместе с тем Китай останется на "сцене",

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Обратите внимание! Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность главе МИД Китая Ван И из-за того, что Пекин поддерживает Москву в производстве вооружения. Он подчеркнул, что примерно 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, она получает из Китая и Гонконга. Благодаря этому россияне имеют возможность производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, которые помогают им продолжать войну в Украине. В то же время Китай говорит о мирном решении войны, однако эти заявления, по мнению Блинкена, "не имеют смысла".