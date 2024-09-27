Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

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Платформа "Друзья мира"

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в кулуарах ООН встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.

Ван И заявил, что Китай, Пакистан и другие страны Глобального Юга собираются создать платформу "Друзей Мира" по "кризису" в Украине (так Китай называет войну России против Украины).

Как пояснил министр, "Друзья мира" – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет диалог.

"Друзья Мира" имеют целью объективный и рациональный голос и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса,

– говорится в заявлении.

Кроме этого, спецпредставитель Бразилии напомнил о "мирном плане" Китая и Бразилии по Украине и заявил, что он имеет большое значение.

"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать общего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", – сказал советник президента Бразилии.