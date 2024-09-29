В США достаточно много проблем, которые должен решать президент, поэтому часть работы будет передана вице-президенту. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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"Я думаю, что действительно политика Камалы Харрис может быть более решительной, чем политика Джо Байдена. Потому что мы понимаем, что сейчас многие вещи упираются именно в позицию Джо Байдена, который фактически полностью контролирует международную политику", – сказал он.

Больше решений в поддержку Украины

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" отметил, что есть признаки считать, что политика Камалы Харрис относительно Украины будет более решительной. Кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии был избран Тим Уолз.

Известно, что Тим Уолз был очень активным в поддержку Украины, когда началась широкомасштабная агрессия России. Еще 25 февраля 2022 года он выступил в поддержку Украины. В своем штате он ввел запрет на бизнес с Россией, а в марте был принят закон штата, который запрещал вести бизнес с Беларусью.

Человек, который интересуется, поддерживает Украину. Если мы сделаем предположение, что в США достаточно много проблем, которые должен решать президент, то часть работы будет передано вице-президенту. Возможно, именно господин Уолз будет более детально заниматься украинским вопросом и будет больше решительных решений в поддержку Украины,

– предположил Леонов.