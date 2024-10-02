Об этом китайский лидер сказал во время поздравления к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

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Китай и Россия усиливают партнерство

Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете,

– написал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Китай и Россия являются важными мировыми державами, развивающимися, уровень политического взаимного доверия между ними продолжает расти, а их практическое сотрудничество приносит значительные результаты.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что президент России Владимир Путин охарактеризовал текущие отношения между Россией и Китаем как такие, что "достигли беспрецедентного уровня за всю историю".

По его словам, Москва и Пекин активно взаимодействуют в различных сферах, а также эффективно сотрудничают на международной и региональной арене. Путин выразил уверенность в том, что всестороннее стратегическое партнерство между Россией и Китаем будет продолжать укрепляться, способствуя безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире.