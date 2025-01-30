Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа у четвер, 30 січня.

Читайте також Стенографісти не встигають записувати за Трампом: Білий дім придумав рішення

Чи була розмова Трампа та Путіна

Один з журналістів запитав у Дональда Трампа, чи президент США вже говорив з Владіміром Путіним щодо авіакатастрофи, яка сталася 29 січня.

Я не говорив, ні... Не про це,

– відповів Трамп.

Раніше стало відомо, що на борту пасажирського літака, який розбився в США, перебували зокрема росіяни. Дональд Трамп додав, що в літаку також були громадяни інших країн, однак ця інформація буде озвучена пізніше.