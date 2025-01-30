Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Трампа у четвер, 30 січня.
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Чи була розмова Трампа та Путіна
Один з журналістів запитав у Дональда Трампа, чи президент США вже говорив з Владіміром Путіним щодо авіакатастрофи, яка сталася 29 січня.
Я не говорив, ні... Не про це,
– відповів Трамп.
Раніше стало відомо, що на борту пасажирського літака, який розбився в США, перебували зокрема росіяни. Дональд Трамп додав, що в літаку також були громадяни інших країн, однак ця інформація буде озвучена пізніше.