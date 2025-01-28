Які питання можуть стати ключовими для Росії та Сполучених Штатів, детально про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов. Він додав, що у Дональда Трампа сприятливий ґрунт, щоб закінчити цю війну, але це обумовлено тим, що Росія та Україна ведуть повномасштабну війну 3 роки й виснажені.

Важливо Трамп готовий поставити Путіну ультиматум щодо завершення війни, – полковник Британії

Які питання тригерні для Росії та США

Для Росії та США вкрай болючий весь комплекс питань щодо Близького Сходу. Зокрема, для країни-агресора є принциповим збереження баз у Сирії. Москва також зацікавлена у тому, щоб знову запрацював нафтопровід з Курдистану через Туреччину, адже там російські акціонери.

Відкритим для Кремля залишається питання хуситів, тому що Росія опосередковано через Іран підтримує їх. Зараз хусити перебувають у Саудівській Аравії. Водночас Владіміра Путіна турбують питання самого Ірану та Африки.

Російська присутність у Сахелі дуже агресивна. Водночас американський інтерес у тому, щоб регіон не палав,

– зазначив Богданов.

У західних ЗМІ з'являються повідомлення про перемовини щодо України без України та припинення вогню на умовах вигідних Кремлю. Втім, спеціаліст зі стратегічних комунікацій наголосив, що примусити Київ до примирення без користі для України теоретично можливо.

На сьогодні немає механізмів, щоб Трамп одноосібно зайняв сторону Росії та примушував Україну до де-факто капітуляції. При всьому моєму скептицизму щодо Трампа, я не думаю, що він на це піде й може так думати,

– мовив Богданов.

Найімовірніше, що під час першого дзвінка Трамп озвучить, що хочуть США, а Путін скаже, що Росія буцімто "жертва злочинної політики демократів". В результаті, можливо, вони дійдуть висновку, що треба зустрітися і поговорити, а потім зустрінуться на полях якогось саміту у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Трамп кілька разів закликав до прямого спілкування з Путіним протягом перших днів своєї другої каденції. На що у Кремлі відповіли, що Росія нібито готова провести переговори щодо України, а Путін до телефонної розмови з Трампом і чекає лише від Вашингтона сигналу.

В Офісі Президента вважають, що у такий спосіб російський диктатор намагається просувати ідею переговорів зі США.