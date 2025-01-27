Тим часом сам російський диктатор перебуває не в найкращому становищі, особливо економічному, тому буде шукати для себе з цього вихід. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Курська операція зіграє важливу роль у майбутніх переговорах.

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Дії Трампа щодо Путіна

За словами полковника армії у відставці, Трамп рішуче налаштований припинити вогонь в Україні та завершити війну. Ще недавно світ прогнозував, що він спробує укласти угоду, яка буде вигіднішою для Путіна, аніж для України. Однак все змінилось.

Інформація, яка надходить з Білого дому, свідчить про те, що Трамп готовий бути набагато жорсткішим з Путіним. І дійсно поставити йому ультиматум,

– наголоси він.

Російська економіка зараз перебуває у скрутному становищі, росіяни втратили неймовірну кількість солдатів і щосили намагаються це компенсувати. Тож російський диктатор може шукати вихід з цього становища.

Цікаво! Натомість кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що не виключено, що війна може продовжуватись у такому темпі як зараз. В такому випадку Україна продовжить боротьбу та працюватиме посилено з європейськими партнерами, бо Трамп може в певний спосіб скоротити допомогу.

Бреттон-Гордон зауважив, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню лише на вигідних для України умовах та не дозволить Путіну отримати те, чого той хоче.

Тим часом Путін сподівався, що Трамп попросить уряд України домовитися про припинення вогню на сьогоднішній лінії бойових дій, що є цілком не вигідно нашій країні.

Україна утримує досить значний шматок в Курській області, що дає сильну переговорну позицію. Судячи з того, що обговорюють у Вашингтоні, будь-яке перемир'я, яке буде досягнуто, має надати Україні перевагу,

– підкреслив він.

Полковник армії у відставці переконаний, що Трамп скаже Путіну – якщо той хоче повернути територію на Курщині, то йому доведеться звільнити значний обсяг території, яку він незаконно захопив в Україні.

Він додав, що президент США прагне або підтримати Україну, щоб вона мала змогу звільнити всі свої території, або змусити Путіна відступити. Він також висловив сподівання, що упродовж наступних днів Трамп справді буде діяти рішуче.

Важливим залишається те, що з США лунають твердження, що припинення вогню має бути на користь України, а не Росії,

– підсумував Бреттон-Гордон.