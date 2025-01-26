Тим часом президент США повинен мати позицію сили та забезпечити Україні вигідні умови. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що в будь-якому випадку Україна повинна збільшувати чисельність власних військ.

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Найреальніший сценарій завершення війни

4 сценарії британської газети включають:

поразку України – затяжна війна з боку Росії та уникнення будь-яких переговорів;

– затяжна війна з боку Росії та уникнення будь-яких переговорів; поганий мир – Україна, позбавлена достатньої допомоги Заходу, буде змушена укласти угоду на невигідних умовах;

– Україна, позбавлена достатньої допомоги Заходу, буде змушена укласти угоду на невигідних умовах; замороження конфлікту – стабілізація ситуації, але конфлікт без мирної угоди згодом може загостритись;

– стабілізація ситуації, але конфлікт без мирної угоди згодом може загостритись; мирне врегулювання – найкращий варіант для України, який передбачає зміцнення її позицій завдяки підтримці США, що дозволить вести переговори з позиції сили.

За словами кандидата політичних наук, крім цих сценаріїв є ще багато інших варіантів, але все ж найреальнішим залишається один.

Якби Путін погодився на перемовини, тобто зупинка гарячої фази по лінії фронту з незначними територіальними обмінами, наприклад щодо Курщини та Харківщини, і з можливими гарантіями безпеки, але не вступу України в НАТО,

– наголосив він.

Желіховський також зазначив, що розгортання миротворчих сил Заходу на території України є малоймовірним варіантом розвитку подій. Можливо, вдасться розгорнути мінімальні мілітаризовані сили з мінімальним озброєнням, щоб контролювати лінію фронту та виконання угоди, яку може підписати Україна та Росія.

Цікаво! Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман висловив думку про те, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів лише завдяки постачанню далекобійної зброї Україні. Тоді диктатор буде боятись за своє життя та шукати шляхи до перемовин.

Крім того, малоймовірно, що російський диктатор погодиться на те, щоб наша країна мала сильні гарантії безпеки. Путін робитиме усе можливе, щоб звести їх до мінімуму.

Нам головне зберегти чисельність своїх військ, їх посилювати та збільшувати кількість. Це найкраща гарантія безпеки. Важливо й те, щоб на Україну не був накладений мораторій на членство в ЄС,

– підкреслив він.

Кандидат політичних наук зазначив, що українським високопосадовцям зараз важливо побудувати єдиний дипломатичний фронт з адміністрацією Трампа для тиску на Кремль. Важливо, щоб спільна позиція супроводжувалась посиленням спроможностей нашої країни ще до підписання гіпотетичної мирної угоди.

Не виключено, що війна може продовжуватись у такому темпі як зараз, якщо Путін не захоче підписувати угоду. В такому випадку Україна продовжить боротьбу та працюватиме посилено з європейськими партнерами, бо Трамп може в певний спосіб скоротити допомогу.

В Трампа все ж мають зрозуміти, що перемовини мають бути з урахуванням українських інтересів та з позиції сили щодо Москви. Лише так можна буде досягти угоди,

– додав Желіховський.

Нагадаймо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп демонструє сильний сигнал закінчити війну. Однак наразі українська влада не знає деталей і, на думку глави держави, американський президент також зараз не розуміє цього.