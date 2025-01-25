Таку думку 24 Каналу озвучив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. За його словами, США будуть пропонувати все жорсткіші варіанти, становище так званого очільника Кремля буде погіршуватись.

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"Це початок переговорів. Думаю, йде гра. Я переконаний у тому, що Трамп очікував дзвінка з Москви, але не отримав. У висновку вийшло так, що зробив такі заяви. Вони будуть все жорсткіші. З боку Трампа буде такий підхід, що з кожним днем становище Путіна буде погіршуватись. Тому США будуть пропонувати більш жорсткі варіанти", – припустив він.

Буде насичення ЗСУ технікою

Пьотр Кульпа вважає, що це гра, націлена на те, щоб дати Путіну шанс домовитись за участі США як арбітра, поки є така можливість. Тому що якщо росіяни не захочуть, тоді це питання буде розв'язане у переговорах з Китаєм. Адже Росія сьогодні не має впливу та буде змушена приймати умови інших глобальних лідерів. Ймовірно, країна-агресорка буде скинута до рівня самоізоляції.

Буде насичення української армії технікою у такий спосіб, щоб не втрачати людей. Буде просто застосування без обмежень стратегічної української зброї. Зокрема, дрони, роботу яких бачимо щодня, вони знищують Росію. Насправді сьогодні вони є фактором, який показує реальну перевагу України у цій війні. Також українські балістичні ракети, яких побачимо багато цього року,

– зазначив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Україна буде зберігати свій абсолютний суверенітет. Тому буде неможливо домовитись без нашої держави. Умови миру, наприклад, суверенітет, можливості входити до союзів, кількість армії, видів зброї, будуть стосуватися й усіх країн Центральної Європи, й усього світу загалом.