Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. По его словам, США будут предлагать все более жесткие варианты, положение так называемого главы Кремля будет ухудшаться.

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"Это начало переговоров. Думаю, идет игра. Я убежден в том, что Трамп ожидал звонка из Москвы, но не получил. В итоге получилось так, что сделал такие заявления. Они будут все жестче и жестче. Со стороны Трампа будет такой подход, что с каждым днем положение Путина будет ухудшаться. Поэтому США будут предлагать более жесткие варианты", – предположил он.

Будет насыщение ВСУ техникой

Петр Кульпа считает, что это игра, нацелена на то, чтобы дать Путину шанс договориться с участием США как арбитра, пока есть такая возможность. Потому что если россияне не захотят, тогда этот вопрос будет решен в переговорах с Китаем. Ведь Россия сегодня не имеет влияния и будет вынуждена принимать условия других глобальных лидеров. Вероятно, страна-агрессор будет сброшена до уровня самоизоляции.

Будет насыщение украинской армии техникой таким образом, чтобы не терять людей. Будет просто применение без ограничений стратегического украинского оружия. В частности, дроны, работу которых видим ежедневно, они уничтожают Россию. На самом деле сегодня они являются фактором, который показывает реальное преимущество Украины в этой войне. Также украинские баллистические ракеты, которых увидим много в этом году,

– отметил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

Украина будет сохранять свой абсолютный суверенитет. Поэтому будет невозможно договориться без нашего государства. Условия мира, например, суверенитет, возможности входить в союзы, количество армии, видов оружия, будут касаться и всех стран Центральной Европы, и всего мира в целом.