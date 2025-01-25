По его мнению, это такая тактика американского лидера. Об этом он заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.

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Что сказал Зеленский о Трампе

Американский лидер пригрозил Москве ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. На это отреагировал Владимир Зеленский.

Я думаю, очень важно то, что там есть сигнал сильного человека. Мне кажется, что это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, предупреждающий о чем-то, здесь сразу он делает прямой месседж,

– заявил украинский президент.

По его словам, Дональд Трамп демонстрирует намерения закончить войну, хотя пока неизвестно, как это произойдет. Украинские власти не знают деталей и, по мнению главы государства, американский президент также сейчас не понимает этого.

Президент говорит, что в основном все зависит от получения прежде справедливого мира для Украины и желания российского диктатора. Однако Владимир Зеленский уверен, что глава Кремля окончания войны не хочет.

"Трамп понимает все эти вызовы, и он говорит, что надо заканчивать, потому что будет хуже. И он говорит с худшим посылом в российскую сторону. Мне кажется это такая тактика, на сегодняшний день мне она импонирует", – резюмировал украинский лидер.