На його думку, це така тактика американського лідера. Про це він заявив в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента.

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Що сказав Зеленський про Трампа

Американський лідер пригрозив Москві ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. На це відреагував Володимир Зеленський.

Я думаю, дуже важливим є те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це як постріл. Тут немає пострілу у повітря, який попереджає про щось, тут одразу він робить прямий меседж,

– заявив український президент.

За його словами, Дональд Трамп демонструє наміри закінчити війну, хоч наразі достеменно невідомо, як це відбудеться. Українська влада не знає деталей і, на думку глави держави, американський президент також зараз не розуміє цього.

Президент каже, що здебільшого все залежить від отримання насамперед справедливого миру для України та бажання російського диктатора. Однак Володимир Зеленський переконаний, що глава Кремля закінчення війни не хоче.

"Трамп розуміє всі ці виклики, і він каже, що треба закінчувати, бо буде гірше. І він говорить з гіршим посилом у російський бік. Мені здається це така тактика, на сьогодні мені вона імпонує", – резюмував український лідер.

Детальніше про заяву Трампа

Кілька днів тому Дональд Трамп закликав Росію завершити війну в Україні, пригрозивши інакше ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Путіну, що "далі буде тільки гірше".

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами – легким і важким.

Разом з тим Трамп заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також нагадав, що "мав хороші відносини з Путіним". Крім того, Трамп також додав, що саме "Росія допомогла перемогти у Другій світовій війні".