Между тем президент США должен иметь позицию силы и обеспечить Украине выгодные условия. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что в любом случае Украина должна увеличивать численность собственных войск.

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Самый реальный сценарий завершения войны

4 сценария британской газеты включают:

поражение Украины – затяжная война со стороны России и избежание любых переговоров;

– затяжная война со стороны России и избежание любых переговоров; плохой мир – Украина, лишена достаточной помощи Запада, будет вынуждена заключить соглашение на невыгодных условиях;

– Украина, лишена достаточной помощи Запада, будет вынуждена заключить соглашение на невыгодных условиях; замораживание конфликта – стабилизация ситуации, но конфликт без мирного соглашения впоследствии может обостриться;

– стабилизация ситуации, но конфликт без мирного соглашения впоследствии может обостриться; мирное урегулирование – лучший вариант для Украины, который предусматривает укрепление ее позиций благодаря поддержке США, что позволит вести переговоры с позиции силы.

По словам кандидата политических наук, кроме этих сценариев есть еще много других вариантов, но все же самым реальным остается один.

Если бы Путин согласился на переговоры, то есть остановка горячей фазы по линии фронта с незначительными территориальными обменами, например по Курщине и Харьковщине, и с возможными гарантиями безопасности, но не вступления Украины в НАТО,

– подчеркнул он.

Желиховский также отметил, что развертывание миротворческих сил Запада на территории Украины является маловероятным вариантом развития событий. Возможно, удастся развернуть минимальные милитаризованные силы с минимальным вооружением, чтобы контролировать линию фронта и выполнения соглашения, которое может подписать Украина и Россия.

Интересно! Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман высказал мнение о том, что Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров только благодаря поставке дальнобойного оружия Украине. Тогда диктатор будет бояться за свою жизнь и искать пути к переговорам.

Кроме того, маловероятно, что российский диктатор согласится на то, чтобы наша страна имела сильные гарантии безопасности. Путин будет делать все возможное, чтобы свести их к минимуму.

Нам главное сохранить численность своих войск, их усиливать и увеличивать количество. Это лучшая гарантия безопасности. Важно и то, чтобы на Украину не был наложен мораторий на членство в ЕС,

– подчеркнул он.

Кандидат политических наук отметил, что украинским чиновникам сейчас важно построить единый дипломатический фронт с администрацией Трампа для давления на Кремль. Важно, чтобы общая позиция сопровождалась усилением возможностей нашей страны еще до подписания гипотетического мирного соглашения.

Не исключено, что война может продолжаться в таком темпе как сейчас, если Путин не захочет подписывать соглашение. В таком случае Украина продолжит борьбу и будет работать усиленно с европейскими партнерами, потому что Трамп может определенным образом сократить помощь.

У Трампа все же должны понять, что переговоры должны быть с учетом украинских интересов и с позиции силы в отношении Москвы. Только так можно будет достичь соглашения,

– добавил Желиховский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что Трамп демонстрирует сильный сигнал закончить войну. Однако пока украинская власть не знает деталей и, по мнению главы государства, американский президент также сейчас не понимает этого.