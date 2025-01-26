Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що заяви російської пропаганди не надто відповідають дійсності.

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Що зараз відбувається на Курщині

Прокремлівські воєнні блогери стверджували, що російські сили просунулися на південний схід від Миколаєво-Дар'їно (південний схід від Коренево), на північ від села Черкаське Порічне (північ від Суджі) та на південь від Суджі.

Однак в ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

25 січня російські війська продовжували атаки поблизу Курилівки (на південь від Суджі), Черкаського Порічного і Свердликового (на північний захід від Суджі). Російські джерела також стверджували, що на північ від Суджі, поблизу села Погребки, українські сили контратакували російску армію за підтримки бронетехніки.

Росіянам не вдалося просунутися на Курщині / Карта ISW

Повідомляється, що в боях беруть участь підрозділи 34 мотострілецької бригади (49 загальновійськова армія, Південний військовий округ) російської армії. Також на Курщині діють підрозділи 155 бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ).

До слова, раніше стало відомо, що російська армія за добу здійснила 14 ударів КАБ по селу Козача Локня у Курській області. Одна з авіабомб розірвалася просто на подвір'ї місцевої жительки.