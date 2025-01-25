Так, у ліквідації сил противника проявили себе десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України. Вони помстилися за жорстоко страчених побратимів, передає 24 Канал.

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Розгром російських морпіхів

Українські захисники знищили підрозділ російських морпіхів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Ця бригада відома розправами над полоненими.

Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155 бригади у пекло,

– наголосили у ДШВ.

Увага! Чутливі кадри!

Ліквідовані російські морпіхи: дивіться відео +18

До слова, стало відомо про черговий злочин окупантів на Донеччині. Там росіяни цинічно розстріляли 6 воїнів ЗСУ. На опублікованих у мережі кадрах видно, що полонені лежать на землі, а загарбники пускають їм кулі у спину.