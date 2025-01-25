Так, в ликвидации сил противника проявили себя десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины. Они отомстили за жестоко казненных побратимов, передает 24 Канал.

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Разгром российских морпехов

Украинские защитники уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. Эта бригада известна расправами над пленными.

Буковинские десантники готовы отправить всех военных преступников из 155 бригады в ад,

– отметили в ДШВ.

Внимание! Чувствительные кадры!

Ликвидированы российские морпехи: смотрите видео +18

К слову, стало известно об очередном преступлении оккупантов в Донецкой области. Там россияне цинично расстреляли 6 воинов ВСУ. На опубликованных в сети кадрах видно, что пленные лежат на земле, а захватчики пускают им пули в спину.