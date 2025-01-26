Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что заявления российской пропаганды не слишком соответствуют действительности.

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Что сейчас происходит на Курщине

Прокремлевские военные блогеры утверждали, что российские силы продвинулись на юго-восток от Николаево-Дарьино (юго-восток от Коренево), на север от села Черкасское Поречное (север от Суджи) и на юг от Суджи.

Однако в ISW не нашли подтверждения этим заявлениям.

25 января российские войска продолжали атаки вблизи Куриловки (к югу от Суджи), Черкасского Поречного и Свердликово (к северо-западу от Суджи). Российские источники также утверждали, что к северу от Суджи, вблизи села Погребки, украинские силы контратаковали российскую армию при поддержке бронетехники.

Россиянам не удалось продвинуться на Курщине / Карта ISW

Сообщается, что в боях участвуют подразделения 34 мотострелковой бригады (49 общевойсковая армия, Южный военный округ) российской армии. Также на Курщине действуют подразделения 155 бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ).

К слову, ранее стало известно, что российская армия за сутки осуществила 14 ударов КАБ по селу Казачья Локня в Курской области. Одна из авиабомб разорвалась прямо во дворе местной жительницы.