Так российская армия "освобождает" свою территорию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-офицера временной военной комендатуры на территории России Алексея Дмитрашкивского.

Смотрите также Силы обороны эффектно разбили вражескую штурмовую группу с бронетехникой в Донецкой области

Как Россия бомбит собственные села

Россия 14 раз за сутки ударила по селу Казачья Локня в Курской области КАБами.

Это так российская армия типа "освобождает" Казачью Локню. Убивая собственных граждан,

– отметил Дмитрашковский.

Женщина, которая пострадала во время одного из взрывов, получила серьезную контузию, когда КАБ разорвался прямо в ее дворе. Дмитрашковский также рассказал, что это не первый случай: ранее российские военные разрушили ее дом, а теперь уничтожили летнюю кухню, в которой она жила.

"Такое впечатление, что Путин поставил своей армии задачу "освободить" территорию с фундаментами, а не населенные пункты и людей. Убрать всех свидетелей собственных преступлений, позора и равнодушия", – добавил он.

Россия мстит своим же гражданам, которые стали свидетелями позорного бегства российской армии в августе 2024 года, отметил он. Дмитрашкивский сравнил такое отношение к своему народу в России сейчас с временами Сталина.

Россия разбомбила собственное село Казачья Локня в Курской области