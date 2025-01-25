Так російська армія "звільняє" свою територію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського.

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Як Росія бомбить власні села

Росія 14 разів за добу вдарила по селу Козача Локня у Курській області КАБами.

Це так російська армія типу "звільняє" Козачу Локню. Вбиваючи власних громадян,

– зазначив Дмитрашківський.

Жінка, яка постраждала під час одного з вибухів, зазнала серйозної контузії, коли КАБ розірвався просто на її подвір’ї. Дмитрашківський також розповів, що це не перший випадок: раніше російські військові зруйнували її будинок, а тепер знищили літню кухню, в якій вона мешкала.

"Таке враження, що Путін поставив своїй армії завдання "звільнити" територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості", – додав він.

Росія мститься своїм же громадянам, які стали свідками ганебної втечі російської армії у серпні 2024 року, зазначив він. Дмитрашківський порівняв таке ставлення до свого народу у Росії нині з часами Сталіна.

Росія розбомбила власне село Козача Локня у Курській області