Таким чином він підтримав позицію прем'єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю газеті Financial Times.

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Яку заяву зробив Дуда щодо відправки військ

Коментуючи ідею відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої потенційної мирної угоди між Україною та Росією, президент Польщі Анджей Дуда відкинув таку можливість.

Ми будемо допомагати Україні й в майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська,

– заявив він.

За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також виступає логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги. Також, як каже Дуда, Польща є "найбільш вразливою до потенційних російських атак".

На його думку, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа запросить за стіл переговорів стосовно досягнення миру інші держави, окрім України та Росії, то "в інтересах України було б, щоб Польща також була присутня там".

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – резюмував він.

До слова, у цьому ж інтерв'ю президент Польщі висловив побоювання, що після закінчення війни Росії проти України може статися "вибух" міжнародної організованої злочинності. Злочинність може перекинутися через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.