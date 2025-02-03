Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю FT, повідомляє 24 Канал.

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Дуда про можливе зростання міжнародної злочинності

Дуда висловив побоювання, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

Політик порівняв ситуацію з Росією на початку 1990 років, "коли бандитизм і насильство з застосуванням зброї зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану".

Просто згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США,

– сказав президент Польщі.

Додав, що повернення радянських військ "мало такий вплив на вибух організованої злочинності". Польський лідер наголосив, що втрати від повномасштабного вторгнення Росії в Україну набагато більші, аніж під час війни в Афганістані.

Також Дуда сказав, що в разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою, Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки та "підтримання порядку й безпеки всередині країни".

Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми,

– заявив польський лідер.

Дуда переконаний, що багато з військових будуть страждати від посттравматичного стресового розладу. Додав, повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи й без перспектив".

Президент Польщі також повторив скептицизм прем'єра Дональда Туска щодо відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Зазначив, що Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги. Водночас наголосив, що його країна "найбільш вразлива до потенційних російських атак".

Ми будемо допомагати Україні й у майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська,

– заявив політик.

Якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, на думку Дуди, "в інтересах України було б, щоб Польща також була там".

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – підкреслив президент Польщі.