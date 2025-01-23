Повідомляє 24 Канал з посиланням на Анджея Дуду під час "Українського сніданку" в Давосі. Він також підтримав заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що війна в Україні є глобальним конфліктом.

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Як, на думку Дуди, примусити Путіна до переговорів

Дуда заявив, що Захід має застосувати усі наявні методи тиску, щоб змусити Путіна благати про переговори.

Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сіл за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою. Ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів,

– наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що він не бажає "молити Путіна, щоб він сів за стіл переговорів". Він також підтримав заяву Рютте, що повномасштабна війна в Україні є не локальним, а глобальним конфліктом, який потребує глобального рішення.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський дав пораду Дональду Трампу, як США можуть натиснути на Путіна. За словами українського лідера, президенту Америки для цього потрібно застосувати тотальні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для боротьби з агресором.