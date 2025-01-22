Дональд Трамп доручив Кіту Келлогу, який є спецпосланцем США з питань України, завершити війну за 100 днів. Однак є ймовірність, що Владімір Путін сам благатиме Трампа про припинення війни.

Такий сценарій можливий, якщо президент США чітко заявить про свою позицію підтримки України – тоді Путін може благати про кінець війни, адже зрозуміє, що у нього немає виходу.

Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував такий розвиток подій. Він вважає, що Трамп зараз має шанс заслужити ще більшу повагу американців, адже ті не хочуть, аби Україна програла у війні. Про шляхи до перемоги, ймовірні дії Трампа та можливість нової війни згодом – читайте далі у матеріалі.

Хто візьметься за завершення війни

Міністр оборони США з команди Дональда Трампа Піт Гегсет заявив, що хотів би бачити кінець війни між Україною та Росією якомога кращим для українців. Що ви думаєте про таке твердження? І чи вважаєте цю заяву ознакою серйозної зміни в позиції Трампа щодо України?

Я сподіваюся, що так. Я не думаю, що ми поки все знаємо. Якщо бути чесним, то я не думаю, що Дональд Трамп справді розуміє, за що він виступає.

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Отже, ви бачите цих людей навколо нього, і кожен з них вигадує свою власну інтерпретацію плану щодо України. Нам потрібно почекати, коли Дональд Трамп стане президентом, щоб побачити, що він зробить.

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Це моє переконання, адже Дональд Трамп дійсно не знає цих речей (як завершити війну – 24 Канал). Він, ймовірно, залишить частину цього на розсуд людей, які займаються цим. Мовиться про Марко Рубіо, Піта Гегсета чи когось іншого. Я думаю, що тоді ви побачите, яким буде план.

У цьому світі немає жодної людини, крім Владіміра Путіна, яка б не хотіла бачити кінець цієї війни. Водночас її слід завершити таким чином, щоб не призвести до нової війни через п'ять років.

Я сподіваюся, що Дональд Трамп змінив свою позицію. Що мене турбує – я не думаю, що буде набагато більше допомоги від Сполучених Штатів Америки. Мені важко уявити, як республіканці голосуватимуть за це, що, на жаль, сумно. Можливо, я помиляюся.

"Путін переозброїться і наступить, якщо..."

За даними ЗМІ, команда Трампа хотіла б, щоб Україна вела переговори з Росією з позиції сили. Як це можна зробити, якщо США не відправлять військову техніку в Україну?

Можуть бути хороші новини. Я думаю, що є переконання, і я згоден з ними, якщо ми ведемо переговори, то особисто я хотів би, щоб Україні дали все необхідне, що їй потрібно, аби повернути собі свою землю, а потім вести переговори.

Та якщо переговори почнуться зараз, я сподіваюся, що в адміністрації Трампа розуміють, що це має відбутися одночасно з продовженням постачання зброї Україні.

Замість допомоги це може виглядати як контракт, де Сполучені Штати Америки, подібно до того, що ми зробили з Афганістаном, дають військову техніку. Україна купує цю військову техніку так, як вона в змозі це зробити. Я думаю, Україна хотіла б робити це в будь-якому випадку.

Розуміння полягає в тому, що ми повинні озброїти Україну і зробити так, щоб Росія не розглядала можливість відновлення цієї війни в майбутньому.

Якщо раптом скажуть, що Україна не отримуватиме жодної зброї від США, не буде миротворців, кордон між Росією та Україною ніхто не контролюватиме та буде заборона вступити до НАТО, то тоді це лише питання часу, коли Владімір Путін переозброїться і знову вступить в війну.

Я думаю, що ця адміністрація це розуміє. Так що це хороша новина.

"Україна вже виграє цю війну"

Чи вірите ви, що заморожування лінії фронту та розгортання миротворчих сил могли б працювати з Росією та Україною?

Гадаю, ви єдині, хто вирішує. Я дійсно шанобливо ставлюся до українців. Ви воюєте в цій війні, ви можете приймати ці рішення. У мене немає жодного права щось казати. І я це визнаю.

Я схильний вважати, якщо ми заморозимо лінію фронту, якщо це є відправною точкою, тоді потрібно починати з цього: навіть якщо Україна віддасть території, то ніколи не повинна визнавати ці землі російськими. Це завжди треба називати окупованими українськими землями.

Однак тоді Україна повинна мати армію, яка, як і сьогодні, є шостою чи сьомою за потужністю армією у світі. Це повинно залишатися так.

Якщо там не буде американських чи європейських миротворчих військ, тоді ми повинні забезпечити, щоб Україна не мала обмежень щодо самозахисту.

Я думаю, що саме з цього слід почати. І при цьому у вас має бути гарантія, що Україна врешті-решт опиниться в НАТО. Я маю на увазі, що це єдині способи гарантувати, що Росія не почне цю війну знову.

Можливо, ми подивимося, що в підсумку станеться з окупованими українськими землями, але не можна починати з позиції, що Україна відмовляється від землі. Це наштовхує на думку про те, що Україна програла або програє цю війну.

Я сподіваюся, що ваш народ це чує. Україна перемагає у цій війні. Я маю на увазі, що такими темпами, як Росія просувалася вперед за останні два роки, їй знадобиться приблизно 100 або 200 років, щоб окупувати Україну, а не три дні.

Все, що має зробити країна, що обороняється, щоб виграти війну, це продовжувати оборонятися. Україна робить це блискуче.

Тому я думаю, що ці переговори мають починатися не з позиції, що Україна програє і ми маємо домовлятися, а з того, що Україна насправді виграє цю війну.

"Путін благатиме Трампа"

Як ви можете оцінити позицію Путіна до початку цих переговорів? Чи є він слабшим у переговорах з Дональдом Трампом? Оскільки росіяни втратили свою військову присутність у Сирії та зазнали непосильних втрат в Україні, а також у Курській області.

Якщо ви вірите в Бога, як і я, то ви повинні вірити, що ці події, які сталися за останні кілька місяців, були божественно спрямовані на те, щоб статися перед переговорами.

Втрату Сирії ніхто не передбачав. Це сталося дуже швидко. Я думаю, що саме до цього ми підходимо з російською економікою. Це може бути завтра, це може бути через рік, можливо, два роки.

Всі ознаки вказують на те, що російська економіка – це паперовий тигр. Вона зараз у такому ж стані, як перед падінням Берлінської стіни чи розпадом СРСР.

Росія навіть не може повернути собі власну землю. Курська область була захоплена вперше з часів Другої світової війни. Путін не зміг повернути її назад.

Отже, Росія страшенно слабка країна в жахливо слабкому становищі. Якщо подумати про кількість втрат, які зазнала російська армія, то я вже забув, з якою кількістю вони починали.

Ймовірно, вони втратили 70% від початкової сили вторгнення, як це було під час Іраку та Афганістану.

Сполучені Штати Америки виділили на ці війни лише близько 10 – 12% усієї нашої армії. Путін ж віддав цілу свою армію.

Я думаю, що Україна може досягти більшого. Я впевнений, що Росія перебуває в дуже слабкому становищі. Владімір Путін відчайдушно сподівається, що щось зміниться, коли Дональд Трамп стане президентом.

Якщо Дональд Трамп дасть зрозуміти, що він збирається стояти на боці України, то, я думаю, що Путін прийде благати припинити цю війну.

Європа досі не отямилась

Ви вважаєте, якщо Дональд Трамп підтримуватиме Україну, то Путін не зможе спокійно спати вночі?

Так, це реальність. Я думаю, що українці знають це краще, ніж будь-хто. Росія не може виграти цю війну.

Єдиний спосіб, як Росія може виграти цю війну, це якщо Захід покине Україну. Український народ, хоч як сумно це було, готовий нести цей тягар, щоб захистити свою країну.

Я маю на увазі будь-кого, хто б боронив свою землю. Боже мій, це наша країна. Там, де ми народилися, де ми виросли. Ви просто просите, щоб у вас були інструменти.

Я повинен сказати, що ще з дитинства я завжди думав, що радянська техніка і американська – це не одне і те саме.

Техніка НАТО розчавлює російську техніку. І тому чим більше українських військових оснащують обладнанням НАТО, тим більш смертоносними стають українські військові.

Ви не програєте цю війну, якщо Захід продовжить стояти з вами. Навіть якщо Сполучені Штати Америки відступлять, європейці матимуть можливість, якщо вирішать, оснастити Україну всім, що потрібно для перемоги.

Але Європа має прокинутися. Навіть через три роки після початку повномасштабного вторгнення, здається, що вони досі труть очі зранку і ще не випили кави. Вони не усвідомлюють реальної загрози, якою є Росія і Китай.

Зустріч Трампа з Путіним

Дональд Трамп заявляє, що зустрінеться з Путіним незабаром після інавгурації. Як ви ставитеся до такої зустрічі, і чи вірите ви, що Путін погодиться з пропозицією Трампа про припинення вогню?

Я кілька разів зустрічався з Трампом щодо питань зовнішньої політики за першої його каденції. Він доброзичливий до всіх, з ким розмовляє.

Очікувати, що він вчинить жорстко з Путіним, як би вчинив Рейган, нереалістично.

Він, ймовірно, сидітиме з Владіміром Путіним і говоритиме те, що той хоче почути. Це не означає, що він збирається робити все, що від нього хоче Путін. Дональду Трампу подобається робити щасливими людей поруч із ним. Це дуже дивно спостерігати.

Так чи інакше, якщо вони зустрінуться, то це добре. Для України немає нічого поганого від зустрічі, якщо буде меседж до Росії, мовляв, "ми не прагнемо розширювати війну, але й ми не відмовимося від України".

Я думаю, що це нормальний меседж. Реальність така, що ми не знаємо, що з цього вийде. Важливо, щоб Україна стояла і говорила, що збираються поступатись, щоб Захід та США стояли разом з нею. Тоді ми побачимо успішний результат.

Ніхто не знає, що в голові Дональда Трампа. Якщо ви згадаєте, коли Сполучені Штати Америки покинули Афганістан, то це насправді стало початком кінця для Джо Байдена. Його популярність постраждала.

Я все ще злий за Афганістан, як ветеран Афганістану. Це змусило Джо Байдена виглядати дуже слабким.

Я не думаю, що це станеться, але якщо Україна якимось чином програє під керівництвом Дональда Трампа, це буде плямою на його президентстві назавжди.

Американський народ не хоче бачити, як Україна програє. Сподіваюся, ви знаєте, що це очевидно. Вирішальним фактором для нього може бути зауваження: "Пане президенте, ви ж не хочете виглядати слабким, залишивши Україну напризволяще".

Він визнає, що в найближчі чотири роки існує дійсно серйозна загроза вторгнення Китаю на Тайвань. А те, що Україна змогла захистити себе, посилає дуже холодні відчуття по хребту Сі Цзіньпіна.

До слова! Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив думку, що зустріч з Путіним може стати для Трампа пасткою та катастрофою.

Ймовірність конфлікту між Трампом й Путіним

Є багато дискусій про те, що якщо Владімір Путін принизить Дональда Трампа, то президент США може відповісти російському диктатору, що спричинить великий конфлікт та протистояння між політиками. Яка ймовірність цього?

Я не знаю. Якщо ви згадаєте першу каденцію Трампа, то спочатку він був дуже агресивним щодо Кім Чен Ина, а потім вже ні. Його ставлення може змінюватися.

Я особисто вважаю, що Дональд Трамп до смерті боїться використовувати американську армію проти Росії.

Я з цим трохи не згоден. Я насправді вважаю, що американські військові мають бути використані для захисту України та української території на прохання Києва.

Є занепокоєння, але я також вважаю, що Дональд Трамп нестабільний, але водночас і не є таким. Він не вибуховий, проте любить тримати людей у напрузі. Він драматичний, мінливий, тож цілком можливо, що між Трампом й Путіним може бути протистояння.

Загалом я більш оптимістично налаштований щодо майбутнього України за президентства Дональда Трампа, ніж був кілька місяців тому. Сказавши це, я, очевидно, мав свої переваги щодо того, хто мав би виграти президентство, але скористаймося тим, що зараз маємо.

Що не так робила адміністрація Байдена

Це пов'язано з обережністю Байдена щодо надсилання військової допомоги для України та нездатністю допомогти Україні?

Джо Байдену, звісно, я відаю належне за те, що він стояв на боці України. Я думаю, він щиро бажав, щоб Україна перемогла, але був період протягом пів року, коли Україна не мала американської допомоги.

А що робив Білий дім? Вони мовчали. Вони могли присоромити республіканців у Палаті представників, але вони мовчали.

Все через цей паралізуючий страх перед ядерною ескалацією. Ми забуваємо, що протягом усієї холодної війни Радянський Союз щодня погрожував застосувати ядерну зброю. Це просто те, що росіяни говорять, але вони не зацікавлені у її використанні.

Страх радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана й натовпу з Гарварда, який не розуміє, як насправді працюють бойові дії, і опираються лише на свої теорії. Я впевнений, що Україна рада новій адміністрації, проте питання лише в тому, що буде натомість.

Принаймні добре те, що у нас не буде цих академічних теорій про те, що станеться, але замість цього ми матимемо хоча б реальні світові думки про те, що може статися в Україні.

Також схоже, що Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, як і раніше вважає, що адміністрація Джо Байдена зробила все правильно щодо України. Що ви думаєте з цього приводу?

Це смішно, тому що зараз почнуть виходити статті про те, як чудово впорався Джейк Салліван. У Джейка Саллівана багато контактів у ЗМІ, й зараз він намагається зміцнити свою спадщину, тому з надією на це роздає інтерв'ю.

Джейк Салліван – хороший хлопець й хороша людина. Є сфери, де він, безсумнівно, заслуговує на велику похвалу, але цей страх перед ескалацією… Зараз вони намагаються захищати так званий метод "салямі" й стверджують, що це єдина причина, чому ми не мали обміну ядерними ударами.

Владімір Путін добре все це знає. Він не збирався використовувати цю зброю. Щоразу глава Кремля блефував, тому що він не мав наміру застосовувати ядерну зброю. І це, безумовно, засмучує.

Джейк Салліван – хороший хлопець, але було б непогано забути про страх ескалації. Сподіваюся, що адміністрація Трампа не потрапить у ту саму пастку.

Про те, чому Трамп боїться підтримати Україну

Чи вірите ви, що якщо Трамп підтримає Україну, то Путін може здатися, піти на якісь поступки й погодитися на прийнятну для України угоду? Наприклад, хоча б на припинення вогню, але на відповідних для України мовах.

Я скажу так, якби я був президентом Сполучених Штатів, то чітко дав би зрозуміти, що Україна вступає до НАТО, що ми збираємося озброїти Україну до зубів і я б навіть запровадив безпольотну зону над Україною з літаками НАТО, як США зробили це з Ізраїлем, щоб знищувати ракети.

Після цього я б почав переговори з Путіним й дав би зрозуміти, що він не може йти далі.

Росіяни наступають, поки не наштовхнуться на глуху стіну. Втім, якщо вони вдаряються об глуху стіну, то навіть не намагаються пройти її, бо знають, що не зможуть. Саме з цього й починаються переговори.

А чи буде там якась територія, про яку вестимуться переговори? Можливо будь-що, але щоб це було з позиції сили, треба, аби Україна сказала росіянам: "Знайте, ви ніколи нас не переможете". А тепер, коли ви це знаєте, домовмося.

Хоча я не думаю, що Трамп коли-небудь відкрито заявить, що підтримує лише Україну. В його уявленні, якщо йому доведеться укладати угоди, то це означає, що він формально стає на чийсь бік.

Однак якщо він прийде з цим ставленням, то Владімір Путін зрозуміє, що далі йти не можна. Він може продовжувати захоплювати по кілька кілометрів України, але йому знадобиться 200 років, щоб з такою швидкістю дійти до Києва.

Заяви Трампа щодо Канади, Панамського каналу й Гренландії

Як ви реагуєте на заяви Трампа про Канаду, Панамський канал і Гренландію? Поділіться своєю оцінкою кожного питання окремо, тому що це дійсно цікаві теми.

Насамперед Дональд Трамп боїться використовувати американських військових. Відтак, він не має наміру використовувати армію США, навіть якщо він вдає, що робить це. Це моє велике розчарування, тому що в нашій півкулі зараз є Венесуела, яка репресує свій народ, а вибори там були схожі на ті, що були у Грузії. Й замість того, щоб говорити про Венесуелу, Трамп згадав про Панаму, Данію, Гренландію та Канаду.

Дональд Трамп любить виглядати жорстким, але він не любить провокувати конфлікти. Якщо він скаже щось про Росію, Китай чи Північну Корею, то це небезпечно, адже, можливо, доведеться використовувати армію. Однак коли він говорить це про своїх друзів, то знає, що це не призведе до справжнього конфлікту.

Гренландія є дуже важливим місцем з погляду перегонів за Арктику. США можуть мати військову присутність у Гренландії. Принаймні, ми маємо можливість діяти проти росіян звідти. Цього можна досягти, не зашкодивши Гренландії.

є дуже важливим місцем з погляду перегонів за Арктику. США можуть мати військову присутність у Гренландії. Принаймні, ми маємо можливість діяти проти росіян звідти. Цього можна досягти, не зашкодивши Гренландії. Канада , очевидно, є нашим торговельним партнером номер один. Про це навіть безглуздо говорити. Дональд Трамп робить це з метою "потролити".

, очевидно, є нашим торговельним партнером номер один. Про це навіть безглуздо говорити. Дональд Трамп робить це з метою "потролити". Панамський канал викликає занепокоєння, оскільки Китай його скуповує, й ми не можемо цього допустити. Я думаю, що США повинні працювати дипломатично та економічно, щоб цього не сталося. Якщо це станеться, то нам потрібно ухвалити рішення. Втім, погрожувати Панамському каналу – поганий процес.

Нарешті, щодо Мексики. Проблема полягає в тому, що президент заявив, що в перший же день він фактично збирається атакувати наркокартелі. Це набагато важче, ніж здається. Як військовий я мав справу з картелями й немає нічого поганого в тому, що військові Сполучених Штатів переслідують наркокартелі, але ми не збираємося вторгатися в Мексику.

Давайте будемо дуже чіткими щодо цього. Я радий, що президент звертає увагу на нашу півкулю. Ми довго це ігнорували, й Китай з Росією втрутилися, але тепер потрібно серйозно звернути увагу, зокрема на такі країни, як Венесуела.

Й наостанок. Америка така велика, така потужна, армія така сильна, що ми можемо зосередитися на Західній півкулі й Україні, й Китаї одночасно. Тож зробімо все це й не залишимо нікого в цих сферах.

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Ви вважаєте, що аргументи й заяви Трампа про Панамський канал та Гренландію справедливі й можуть розглядатися як хороший варіант для політики дипломатичним шляхом?

Так, я думаю, що ідея висловлення занепокоєння щодо обох питань є справедливедливою. Так, ми відмовилися від Панамського каналу. Я не знаю, чи варто було це робити. Ми це зробили, коли були в гарному настрої як країна, і просто повертали кожному своє.

Частина цього полягає в забезпеченні доступу, щоб Китай не контролював його і не шпигував за суднами, що проходять через Панамський канал, зокрема за нашою військовою технікою.

Гренландія це дуже важлива локація. Річ у тім, що ми можемо розв'язувати ці питання, не погрожуючи вторгненням і не загрожуючи Данії, яка є нашим великим союзником.

Отже, я думаю, що є набагато кращий спосіб впоратися з цим, ніж просто виходити й говорити, мовляв, ми просто це захопимо. Це безглуздо й не те, що має робити президент.