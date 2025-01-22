Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Навіщо Трампу Гренландія

Під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому Трамп заявив, що Данія не змогла "утримати" Гренландію.

Гренландія – чудове місце. Це нам потрібно для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія піде – їм потрібно багато грошей, щоб підтримувати це, утримувати її,

– заявив Трамп.

Крім того, американський лідер пояснив, чому США хочуть купити Гренландію.

"Гренландія потрібна не нам, вона потрібна для міжнародної безпеки. У вас скрізь є російські човни, повсюди є човни Китаю – військові кораблі – і Данія не може це контролювати", – заявив президент США.

У статті зазначається, що через прагнення світових держав розширювати свої території та впливи в Арктиці, Гренландія, багата на корисні копалини та місце розташування американської військової бази, стає важливим об'єктом для забезпечення безпеки та торгівлі.

Під час свого виступу в Овальному кабінеті Трамп також згадав візит свого старшого сина Дональда Трампа-молодшого до Гренландії на початку січня. Один із депутатів Гренландії назвав цей візит "інсценованим".

Люди Гренландії незадоволені Данією, ви знаєте, я думаю, що вони задоволені нами. У нас були представники – мій син і представники побували там два тижні тому, і ми їм подобаємося. Тож подивимося, що вийде,

– зазначив Трамп.

Як у Данії відповіли на чергову пропозицію Трампа

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, коментуючи спроби Трампа отримати контроль над Гренландією, наголосив, що США, як і будь-яка інша країна, не мають права "робити все, що їм заманеться".

За словами Расмуссена, неможливо створити світовий порядок, в якому держави, якщо вони достатньо великі, можуть безкарно діяти, незалежно від їхньої назви.

Він зауважив, що Трамп не згадував Гренландію в своїй інавгураційній промові, але зазначив, що риторика нового президента США залишилась такою ж, як і раніше.