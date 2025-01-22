Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Зачем Трампу Гренландия
Во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп заявил, что Дания не смогла "удержать" Гренландию.
Гренландия – замечательное место. Это нам нужно для международной безопасности. И я уверен, что Дания уйдет – им нужно много денег, чтобы поддерживать это, удерживать ее,
– заявил Трамп.
Кроме того, американский лидер объяснил, почему США хотят купить Гренландию.
"Гренландия нужна не нам, она нужна для международной безопасности. У вас везде есть российские лодки, повсюду есть лодки Китая – военные корабли – и Дания не может это контролировать", – заявил президент США.
В статье отмечается, что из-за стремления мировых держав расширять свои территории и влияния в Арктике, Гренландия, богата полезными ископаемыми и место расположения американской военной базы, становится важным объектом для обеспечения безопасности и торговли.
Во время своего выступления в Овальном кабинете Трамп также упомянул визит своего старшего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию в начале января. Один из депутатов Гренландии назвал этот визит "инсценированным".
Люди Гренландии недовольны Данией, вы знаете, я думаю, что они довольны нами. У нас были представители – мой сын и представители побывали там две недели назад, и мы им нравимся. Так что посмотрим, что получится,
– отметил Трамп.
Как в Дании ответили на очередное предложение Трампа
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя попытки Трампа получить контроль над Гренландией, подчеркнул, что США, как и любая другая страна, не имеют права "делать все, что им заблагорассудится".
По словам Расмуссена, невозможно создать мировой порядок, в котором государства, если они достаточно большие, могут безнаказанно действовать, независимо от их названия.
Он заметил, что Трамп не упоминал Гренландию в своей инаугурационной речи, но отметил, что риторика нового президента США осталась такой же, как и раньше.