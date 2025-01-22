Ба більше, він навіть видав указ про замороження допомоги іншим країнам з боку США на 90 днів. Чи варто бити на сполох через промову Трампа на інавгурації та що тепер буде з допомогою – спеціально для 24 Каналу проаналізували експерти.

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Трамп жодного разу не згадав про Україну в промові

Попри те, що у промові Дональда Трампа жодного разу не прозвучало слово "Україна", політолог Олег Лісний переконаний, що є 2 позитивних для нашої держави моменти. Мовиться про:

прагнення Трампа стати миротворцем і об'єднувачем. Трамп хоче завершити усі війни, й Лісний переконаний, що це стосується саме України;

намір президента США зміцнювати армію та робити її потужнішою. Це передбачає замовлення на виготовлення зброї, що відкриває можливості й для України.

У нас є можливість отримувати більше, тому що саме це лобі дуже сильно представлене серед республіканців. Воно не зволікатиме з тим, щоб заробити великі гроші, – тому це теж про Україну. Ми не почули саме слово "Україна", але між рядками – це однозначно про нас було сказано декілька разів,

– підкреслив політолог.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що не варто приділяти великої уваги цій промові Трампа. По-перше, багато з того, що він говорив, може бути не реалізоване. По-друге, промова Трампа на 98% була спрямована на внутрішню авдиторію, тобто американців. Так, президент США свідомо акцентував на внутрішніх проблемах, бо, на його думку, насамперед треба навести лад і відродити Сполучені Штати.

"Те, що Трамп не згадав про Україну, ні про що не свідчить. Він сказав, що завершить всі війни, які відбуваються. Взагалі про зовнішню політику говорив небагато, а Близький Схід згадав у контексті того, що відбувся обмін заручників. Однак Трамп не має до цього прямого відношення", – пояснив політолог.

Рейтерович про інавгураційну промову Трампа: дивіться відео

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн узагалі переконаний, те, що Трамп у промові не згадав про Україну, насправді є позитивним моментом. Адже якщо він буде зосереджений на внутрішніх питаннях США, то процеси щодо України контролюватимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майкл Волц і спецпредставник по Україні Кіт Келлог.

Якщо вони матимуть більше влади у питаннях, пов'язаних з Україною, то це позитивний знак. Саме вони усвідомлюють, наскільки важливо, щоб США підтримували своїх союзників і протистояли ворогам,

– сказав Епштейн.

Водночас якщо рішення щодо України ухвалюватиме Ілон Маск, віцепрезидент Джей Ді Венс або Тулсі Габбард, яка є номінантом на посаду очільниці національної розвідки, то ситуація може обернутися інакше.

Що викликає найбільше занепокоєння у словах Трампа

Водночас у промові були моменти, що викликають занепокоєння. За словами політолога Олега Лісного, Трамп продемонстрував, що велика держава може обмежувати суверенітет менших.

"Це негативний момент, і таку логіку сповідує наш головний ворог – Владімір Путін, який вважає, що велика держава може обмежувати або знищувати інші держави. Сподіваюся, це просто риторика з боку Трампа і вона не буде підкріплена конкретними діями, хоча те, що він передав "привіт" Панамі – теж дещо напружує", – сказав політолог.

Отже, промова містила багато популістських заяв, як і під час першої інавгурації, що були спрямовані на американців. Вона була гарно побудована з емоційного погляду, і, на думку Лісного, досягла своєї мети. Водночас інавгурація стала піком політичного успіху Дональда Трампа, проте далі його чекає рутинна робота, яка може не мати одностайної підтримки у світі.

Лісний сказав, що у промові Трампа дійсно викликає занепокоєння: дивіться відео

Трамп заморозив міжнародну допомогу: що тепер буде

Одразу після того, як офіційно став 47 президентом США, Трамп підписав низку указів щодо його внутрішньополітичної та зовнішньополітичної доктрини. Одним з таких указів стало замороження на 90 днів будь-якої міжнародної допомоги з боку США для проведення внутрішньої реструктуризації. Утім, політолог Дмитро Шеренговський підкреслив, що це не означає, мовляв, Україна залишиться без допомоги від США на ці 90 днів.

Україна мала кілька програм, за якими отримувала допомогу від Сполучених Штатів. Найбільші з них – це програми Presidential Drawdown Authority. Через затримки з ухваленням рішень у США, Україна ще не доотримала всіх коштів у обсязі 2 мільярдів доларів. Також продовжить надходити допомога за програмою, відповідно до якої США замовляли виготовлення зброї.

"Тобто у певний період часу, відповідно до закону, все буде різко припинено. Однак певна частина продовжить надходити. Питання – у наданні нової допомоги Україні", – пояснив Шеренговський.