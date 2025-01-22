Более того, он даже издал указ о замораживании помощи другим странам со стороны США на 90 дней. Стоит ли бить тревогу из-за речи Трампа на инаугурации и что теперь будет с помощью – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

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Трамп ни разу не упомянул об Украине в речи

Несмотря на то, что в речи Дональда Трампа ни разу не прозвучало слово "Украина", политолог Олег Лесной убежден, что есть 2 положительных для нашего государства моменты. Говорится о:

стремлении Трампа стать миротворцем и объединителем. Трамп хочет завершить все войны, и Лесной убежден, что это касается именно Украины;

намерении президента США укреплять армию и делать ее более мощной. Это предусматривает заказ на изготовление оружия, что открывает возможности и для Украины.

У нас есть возможность получать больше, потому что именно это лобби очень сильно представлено среди республиканцев. Оно не будет медлить с тем, чтобы заработать большие деньги, – поэтому это тоже об Украине. Мы не услышали само слово "Украина", но между строк – это однозначно о нас было сказано несколько раз,

– подчеркнул политолог.

Политолог Игорь Рейтерович заметил, что не стоит уделять большого внимания этой речи Трампа. Во-первых, многое из того, что он говорил, может быть не реализовано. Во-вторых, речь Трампа на 98% была направлена на внутреннюю аудиторию, то есть американцев. Так, президент США сознательно акцентировал на внутренних проблемах, потому что, по его мнению, прежде всего надо навести порядок и возродить Соединенные Штаты.

"То, что Трамп не упомянул об Украине, ни о чем не свидетельствует. Он сказал, что завершит все войны, которые происходят. Вообще о внешней политике говорил немного, а Ближний Восток упомянул в контексте того, что состоялся обмен заложников. Однако Трамп не имеет к этому прямого отношения", – объяснил политолог.

Рейтерович об инаугурационной речи Трампа: смотрите видео

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн вообще убежден, то, что Трамп в речи не упомянул об Украине, на самом деле является положительным моментом. Ведь если он будет сосредоточен на внутренних вопросах США, то процессы относительно Украины будут контролировать госсекретарь Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Если они будут иметь больше власти в вопросах, связанных с Украиной, то это положительный знак. Именно они осознают, насколько важно, чтобы США поддерживали своих союзников и противостояли врагам,

– сказал Эпштейн.

В то же время если решение по Украине будет принимать Илон Маск, вице-президент Джей Ди Вэнс или Тулси Габбард, которая является номинантом на должность главы национальной разведки, то ситуация может обернуться иначе.

Что вызывает наибольшее беспокойство в словах Трампа

В то же время в речи были моменты, вызывающие беспокойство. По словам политолога Олега Лесного, Трамп продемонстрировал, что большое государство может ограничивать суверенитет меньших.

"Это негативный момент, и такую логику исповедует наш главный враг – Владимир Путин, который считает, что великая держава может ограничивать или уничтожать другие государства. Надеюсь, это просто риторика со стороны Трампа и она не будет подкреплена конкретными действиями, хотя то, что он передал "привет" Панаме – тоже несколько напрягает", – сказал политолог.

Таким образом, речь содержала много популистских заявлений, как и во время первой инаугурации, которые были направлены на американцев. Она была хорошо построена с эмоциональной точки зрения, и, по мнению Лесного, достигла своей цели. В то же время инаугурация стала пиком политического успеха Дональда Трампа, однако дальше его ждет рутинная работа, которая может не иметь единодушной поддержки в мире.

Лесной сказал, что в речи Трампа действительно вызывает беспокойство: смотрите видео

Трамп заморозил международную помощь: что теперь будет

Сразу после того, как официально стал 47 президентом США, Трамп подписал ряд указов относительно его внутриполитической и внешнеполитической доктрины. Одним из таких указов стало замораживание на 90 дней любой международной помощи со стороны США для проведения внутренней реструктуризации. Впрочем, политолог Дмитрий Шеренговский подчеркнул, что это не означает, якобы Украина останется без помощи от США на эти 90 дней.

Украина имела несколько программ, по которым получала помощь от Соединенных Штатов. Крупнейшие из них – это программы Presidential Drawdown Authority. Из-за задержек с принятием решений в США, Украина еще не дополучила всех средств в объеме 2 миллиардов долларов. Также продолжит поступать помощь по программе, в соответствии с которой США заказывали изготовление оружия.

"То есть в определенный период времени, в соответствии с законом, все будет резко прекращено. Однако определенная часть продолжит поступать. Вопрос – в предоставлении новой помощи Украине", – объяснил Шеренговский.