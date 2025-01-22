Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

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Як Трамп може натиснути на Путіна

Зеленського запитали, який, на його думку, тиск має застосувати Трамп до Росії, щоб Путін дійсно погодився на переговори щодо завершення війни. На що президент України відповів, що президент США знає, як це зробити.

Трамп може реально застосувати санкції тотально, він знає, як це робити, він бізнесмен. Він розбирається в цьому дуже сильно. Витягнути максимальний об’єм енергетики, зменшити світову ціну (на енергоресурси, – 24 Канал), а він це зробить без будь-яких пропозицій. Він сам це зробить,

– заявив Зеленський.

Він також зазначив, що Трамп повинен сказати Путіну, що, якщо той не припинить війну, США передадуть Україні всю необхідну зброю, яку вона запросить.

"Авжеж, не ядерну. Ми з вами адекватні люди", – зазначив президент України.

Нагадаємо, що незабаром можуть відбутися перемовини Трампа з Путіним. Президент США назвав главу Кремля "розумним" та сказав, що вони мають "міцне взаєморозуміння".